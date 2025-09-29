Moraes x Eduardo Bolsonaro: o que pode acontecer na caça do gato ao rato
Eduardo Bolsonaro e o aprendiz de feiticeiro Paulo de Figueiredo foram denunciados pelo procurador Paulo Gonet.
Na denúncia apresentada, ambos restaram indicados como autores de consumado crime de coação no curso de processo penal. Tudo para favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro e a eles próprios, mediante o emprego de violência e grave ameaça.
Toda a imprensa noticiou a informação a respeito da denúncia. A dupla denunciada de traidores da pátria apresentou críticas pelas redes sociais.
Aliás, Eduardo Bolsonaro definiu a denúncia de "fajuta". Ambos os denunciados sabem e acompanham o que está acontecendo, inclusive a separação dos processos em face da diferente tramitação.
Como alertou Moraes, "é inequívoca a ciência, por parte de Eduardo Bolsonaro, acerca das imputações".
Vou mais longe, o pai, Jair, que ainda poderá ser denunciado com base no princípio da indivisibilidade da ação penal, sabe das acusações e até já pediu ao filho para "fechar a boca" e parar de prejudicá-lo.
Gato x rato
Chegou o momento, como num desenho de Tom & Jerry, de Moraes conseguir, pelos caminhos processuais legais, dar ciência aos fujões. E a lei ajudará a dupla de fujões.
Por ser ainda deputado federal, Eduardo Bolsonaro — que está foragido nos Estados Unidos e imagina gozar de blindagem do presidente Donald Trump — poderá apresentar defesa preliminar, antes de a denúncia de Gonet ser recebida e se transformar em ação penal, com o denunciado virando réu.
Mas, atenção, os entraves processuais tiveram início nas comunicações aos denunciados. Começarão as dificuldades, ou melhor, a situação chamada pelos juristas de busílis e, popularmente, de 'encrenca'.
É que a lei processual, alterada em 1996, estabelece uma opção: caso o denunciado citado por edital não compareça, o processo ficará suspenso e paralisado.
A lei processual diz ainda que não ocorrerá a prescrição, e provas urgentes e perecíveis poderão ser colhidas antecipadamente, para que não se percam.
Convém transcrever o texto, que ajuda os fujões, mas representa uma garantia individual:
Se o acusado (Eduardo Bolsonaro, no caso), citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas urgentes, e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no artigo 312.
Suspensão do processo e prisão
Atenção ao resumo:
- pode ocorrer a suspensão do processo para impedir eventual decisão condenatória;
- provas urgentes podem ser colhidas antecipadamente;
- e a prisão preventiva pode ser decretada.
Pano rápido! Tudo indica que o metido a valentão Eduardo Bolsonaro fugirá da Justiça.
Em contrapartida, terá a prisão decretada e, se sair dos EUA, será preso.
Como um traidor da pátria, ficará confinado e preso em território americano, até o fim do mandato de Trump. Depois de Trump, tudo poderá mudar.
Figueiredo, neto daquele que preferia cheiro de cavalo ao odor do povo, também ficará entocado nos EUA, até por ter a dupla cidadania. O processo ficará suspenso se ele não constituir advogado para sua defesa.
Na verdade, a dupla continuará a escutar os ecos da indignação dos brasileiros contra traidores da pátria. Como se fosse o alerta gritado pelo barqueiro Caronte, no Inferno de Dante Alighieri: "Guai a voi, anime prave" ("dificuldades a vocês, almas malditas").
