Moraes x Eduardo Bolsonaro: o que pode acontecer na caça do gato ao rato

Aliás, Eduardo Bolsonaro definiu a denúncia de "fajuta". Ambos os denunciados sabem e acompanham o que está acontecendo, inclusive a separação dos processos em face da diferente tramitação.

Como alertou Moraes, "é inequívoca a ciência, por parte de Eduardo Bolsonaro, acerca das imputações".

Vou mais longe, o pai, Jair, que ainda poderá ser denunciado com base no princípio da indivisibilidade da ação penal, sabe das acusações e até já pediu ao filho para "fechar a boca" e parar de prejudicá-lo.

Gato x rato

Chegou o momento, como num desenho de Tom & Jerry, de Moraes conseguir, pelos caminhos processuais legais, dar ciência aos fujões. E a lei ajudará a dupla de fujões.

Por ser ainda deputado federal, Eduardo Bolsonaro — que está foragido nos Estados Unidos e imagina gozar de blindagem do presidente Donald Trump — poderá apresentar defesa preliminar, antes de a denúncia de Gonet ser recebida e se transformar em ação penal, com o denunciado virando réu.