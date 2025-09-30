O suposto câncer de Putin e os drones que desafiam a soberania dos europeus

D'Alema foi questionado sobre se havia encontrado Putin nas comemorações. Ele respondeu ter apenas avistado o russo e que ele estava com aparência de muito cansado e era seguido por dois acompanhantes.

Segundo o Proekt, o presidente russo faz viagens aéreas sempre acompanhado por um médico oncologista. Em abril de 2022, circulou notícia sobre uma cirurgia para remoção de um câncer em Putin. Em março do mesmo ano, Zelensky sustentou que Putin "morreria logo, e a guerra continuaria".

Especulações à parte, as guerras na Ucrânia e em Gaza continuam. O maior arranha-céu da cidade de Gaza foi derrubado pela aviação israelense no final de semana. E continua a operação de terra arrasada, com Trump insistindo numa nova proposta de pacificação com 21 pontos, entrega imediata de 48 reféns e fim das agressões por Israel.

Enquanto isso, ainda no campo do real, os russos, de posse da usina nuclear de Zaporíjia, falam em vazamentos e problemas de resfriamento nos reatores, assustando ainda mais a Europa.

Os mais otimistas, como o jornal The New York Times, concluem que Putin tem "uma saúde muito melhor que aquela de muitos de nós".

Frágil mesmo, e não há dúvida, está o direito internacional público, diuturnamente violado. Alias, é a primeira vítima das guerras, como frisei no meu último livro, O Mercado da Morte.