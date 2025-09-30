O suposto câncer de Putin e os drones que desafiam a soberania dos europeus
Nas três últimas semana, composições de drones, desafiando a soberania dos estados europeus, invadiram diferentes espaços aéreos, em grave violação ao direito internacional. A Constituição das Nações Unidas, logo no seu artigo inicial, garante a soberania dos Estados-membros, hoje em 193.
Os países invadidos pelos drones foram Polônia, Alemanha, Dinamarca, Lituânia, Noruega, Suécia. Para estrategistas militares, trata-se de provocação do presidente russo Vladimir Putin. O poderoso ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, refuta as suspeitas, mas nenhum especialista em geopolítica e geoestratégia acredita.
O certo é que os drones invasores frequentaram espaços aéreos dos países que apoiam e ajudam a Ucrânia.
A propósito, Kiev, no final de semana, foi atacada pelas forças russas com 600 drones e 48 mísseis. Morreram dez civis ucranianos inocentes —dentre eles, uma menina de 12 anos.
Em muitas cidades europeias, as pessoas adquiriram novo hábito, caminham pelas ruas olhando para o alto.
Com os drones russos fiscalizando e se aproximando de bases militares, veio junto a chamada propaganda de guerra. No centro dela, o estado de saúde de Putin.
Nas últimas especulações, com base na publicação russa Proekt Media e na revista norte-americana Newsweek, agravam-se os problemas de saúde de Putin.
No momento, especula-se que ele tenha câncer de tireoide. Antes, era mal de parkinson. Mas um indício novo surgiu, após o presidente ucraniano Zelensky alertar a Itália de que o país seria o próximo alvo russo de visitações de drones. Vale lembrar que a Ucrânia possui serviços de espionagem de qualidade.
Com relação ao sustentado por Zelensky, os jornais italianos procuraram o ex-premiê e ex-ministro de Relações Exteriores Massimo D´Alema. É que D´Alema tinha estado na China, a convite de Xi Jinping, para as comemorações do último 3 de setembro.
D'Alema foi questionado sobre se havia encontrado Putin nas comemorações. Ele respondeu ter apenas avistado o russo e que ele estava com aparência de muito cansado e era seguido por dois acompanhantes.
Segundo o Proekt, o presidente russo faz viagens aéreas sempre acompanhado por um médico oncologista. Em abril de 2022, circulou notícia sobre uma cirurgia para remoção de um câncer em Putin. Em março do mesmo ano, Zelensky sustentou que Putin "morreria logo, e a guerra continuaria".
Especulações à parte, as guerras na Ucrânia e em Gaza continuam. O maior arranha-céu da cidade de Gaza foi derrubado pela aviação israelense no final de semana. E continua a operação de terra arrasada, com Trump insistindo numa nova proposta de pacificação com 21 pontos, entrega imediata de 48 reféns e fim das agressões por Israel.
Enquanto isso, ainda no campo do real, os russos, de posse da usina nuclear de Zaporíjia, falam em vazamentos e problemas de resfriamento nos reatores, assustando ainda mais a Europa.
Os mais otimistas, como o jornal The New York Times, concluem que Putin tem "uma saúde muito melhor que aquela de muitos de nós".
Frágil mesmo, e não há dúvida, está o direito internacional público, diuturnamente violado. Alias, é a primeira vítima das guerras, como frisei no meu último livro, O Mercado da Morte.
