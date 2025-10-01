Arrefece a euforia com o plano de Trump para Gaza
O moderado clima otimista mudou no dia seguinte ao anúncio, na Casa Branca, do chamado "Plano global para o fim do conflito em Gaza", proposto pelo presidente norte-americano Donald Trump.
Trump colocou um enforcador no pescoço do premiê israelense Benjamin Netanyahu e avisou à cúpula diretiva do Hamas que ela teria 72 horas para aceitar a proposta.
Caso contrário, ficou claro, Trump soltaria o enforcador de Bibi Netanyahu para prosseguir na operação de transformar a Faixa de Gaza em terra arrasada. Isso, por evidente, com novas mortes de palestinos inocentes, em especial aqueles sem condições físicas para deixar a Cidade de Gaza.
Disse Trump: "Se falarem 'não' à proposta, Netanyahu terá todo o meu apoio para fazer aquilo que deve ser feito".
Em outras palavras, aceitação em 72 horas de um plano pelo qual o Hamas terá de capitular, soltar 20 reféns vivos e entregar os cadáveres de 28 mortos.
O Hamas, pelo plano, não mais terá influência administrativa e nem voz política por toda a Faixa de Gaza. Haveria desmilitarização, e os seus combatentes poderiam se desassociar do terrorismo, com anistia e permanência em Gaza.
Trump colocou os dirigentes do esfacelado e quase militarmente destruído Hamas com as costas no muro. Estão emparedados.
Familiares de reféns
Os familiares dos 20 reféns dados como vivos —e dos 28 mortos cujos corpos estão em posse do Hamas —deixaram o clima de moderada euforia e colocaram os pés atrás, desconfiados.
É que o Hamas fez circular um vídeo real, que teria sido gravado no dia seguinte à apresentação do plano de 20 pontos de Trump.
No vídeo, aparecem combatentes camuflados, usando telas douradas de modo a cobrir as suas faces. Eles saíam de um túnel em Gaza carregando lança-chamas e portando metralhadoras Kalashnikov.
O vídeo dividiu os especialistas em geoestratégia militar de guerra. O sinal entendido era de que o Hamas adotou estratégia de guerrilha. Com isso, continuariam os combates, sem aceitação da proposta de Trump, ou com aceitação, sem prejuízo de cumprimento e de modo a continuar com a estratégia de guerrilha.
Diferenças
Basicamente, a única diferença entre o plano de 20 pontos de Trump e os anteriores diz respeito ao prazo. Antes, deu-se ao Hamas o prazo de 48 horas. Agora, 72 horas.
O plano de pós-saída de cena do Hamas continua sem bases concretas. Como será a reconstrução e a composição da força internacional? Especulações não faltam.
Desta vez, Israel se compromete a devolver 15 cadáveres de combatentes do Hamas e relaxar a prisão de 250 condenados à prisão perpétua e de 170 palestinos custodiados depois do terror de 7 de outubro.
Atenção: só para a retirada do entulho da guerra em Gaza, segundo especialistas, serão necessários mais de cinco anos de trabalhos.
Submissão
Do plano da véspera constava, como ponto de destaque, pedido formal de desculpas de Israel ao Qatar, pela violação de soberania e assassinatos de representantes do Hamas que participavam de um dos encontros de paz. Netanyahu resistiu. Sustentou, em absoluta desconformidade com o direito internacional, a legitimidade da ação.
Trump tirou essa 21ª condição. No lugar da cláusula, exigiu uma ligação telefônica de Netanyahu ao seu equivalente do Qatar, Mohammed Al Thani. O premiê israelense pediu perdão e esqueceu a sua estapafúrdia tese da legitimação, que agradava os seus apoiadores políticos, da direita radical.
Por exigência do Qatar, formalizou-se compromisso prevendo um "Conselho Fiscalizador", para atuar em caso de futuros dissensos com Israel, com o presidente Trump na função de supremo árbitro.
Esfera de cristal
Segundo corre entre diplomatas envolvidos, oficiais de inteligência e especialistas em direito internacional público, o Hamas irá aceitar o plano por apostar na sua difícil implementação, com confusão territorial.
Mais ainda, o Hamas apostaria no fracasso da reforma administrativa da Autoridade Palestina, sediada na Cisjordânia e, com o passar do tempo, legitimada a governar pelos palestinos. Por último, o Hamas, depois de um período de submersão, voltaria com a tática de guerrilha.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.