Arrefece a euforia com o plano de Trump para Gaza

O moderado clima otimista mudou no dia seguinte ao anúncio, na Casa Branca, do chamado "Plano global para o fim do conflito em Gaza", proposto pelo presidente norte-americano Donald Trump.

Trump colocou um enforcador no pescoço do premiê israelense Benjamin Netanyahu e avisou à cúpula diretiva do Hamas que ela teria 72 horas para aceitar a proposta.

Caso contrário, ficou claro, Trump soltaria o enforcador de Bibi Netanyahu para prosseguir na operação de transformar a Faixa de Gaza em terra arrasada. Isso, por evidente, com novas mortes de palestinos inocentes, em especial aqueles sem condições físicas para deixar a Cidade de Gaza.