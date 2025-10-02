Flotilha de Gaza: Israel pode transformar detenções em prisões arbitrárias
Cerca de 200 ativistas humanitários da missão humanitária Sumud estão detidos por ordem do governo do premiê israelense Benjamin Netanyahu. São cerca de 500 pessoas.
Eles estavam espalhados em 40 embarcações e cinco barcos infláveis de motores de popa. Foram detidos pelas forças de Israel quando estavam a 70 milhas náuticas de Gaza.
Um dos cinco líderes dessa missão, batizada como Global Sumud Flotilha, é o brasileiro Thiago Ávila, conhecido e respeitado ativista humanitário. Destacou-se por participar de uma ação anterior, a operação Madleen, também com o objetivo de levar víveres a Gaza.
A líder dessa frustrada operação humanitária é a mundialmente conhecida e aguerrida ativista Greta Thunberg. Desta vez, Greta apenas acompanhou, em nave de observação, a tentativa de se chegar ao território e distribuir alimentos a palestinos civis, que vivem em estado de necessidade.
Por informações da imprensa europeia, uma dezena e meia de brasileiros estavam na missão, dentre eles a combativa deputada federal Luzianne Gama (PT-CE).
Sumud
A palavra árabe "sumud" significa "firmeza", em face de uma determinação.
Ávila, detido no momento, partiu de Barcelona disposto a desembarcar 250 toneladas de medicamentos e alimentos à famélica população civil daquela faixa geográfica.
A flotilha foi bloqueada pela forças israelenses que mantêm o controle marítimo de Gaza e impedem aproximações de embarcações.
Tragédia anterior e direito internacional
O mar territorial bloqueado é palestino. Mas Israel controla o litoral para evitar a chegada de armamentos e encomendas ao Hamas.
O problema, como o mundo civilizado sabe e sente, é que a população civil palestina eestá em situação desesperadora, precária, desumana, após o ataque terrorista do Hamas. Os deslocamentos impostos à população, que tipificam crime de guerra, geram carências.
A ajuda humanitária que era recebida e distribuída pelas Nações Unidas, por meio das suas agências, foi cortada por Israel.
Alegou-se, e faz parte da propaganda de guerra, que o Hamas se apropriava dos víveres e os revendia a preços extorsivos na Cidade de Gaza. Então, a distribuição passou a ser feita por uma fundação israelo-americana, cuja incompetência é pública e notória.
Com efeito, os alimentos, água potável engarrafada e medicamentos começaram a ser distribuídos a conta-gotas, com filas intermináveis.
Ainda mais, ocorrem cercos militares e, nas filas, são frequentes disparos em face de suspeita de haver membros do Hamas infiltrados. Muitas mortes de civis inocentes vêm ocorrendo com os disparos.
Para piorar, há desnutrição e crianças em pele e osso, como comprovado.
À luz do direito internacional, essas ações geradores de fome que vitimam civis inocentes representam, quer em época de guerra, quer em tempo de paz, crimes contra a humanidade.
Por evidente, tal situação gerou ações voltadas ao auxílio humanitário, e Israel não permitiu que o bloqueio naval fosse furado.
Num passado recente, tivemos a operação chamada Mavi Mármara, organizadas por turcos. Houve tentativa de bloqueio e nove ativistas foram mortos —oito turcos e um de origem norte-americana.
Cautela
A Flotilha Global Sumud não tentou furar o bloqueio naval à força.
Por isso, foi aplicado o direito internacional. Não ocorreram prisões, mas detenções que deverão gerar solturas rápidas e expulsões dos ativistas.
Passado o prazo necessário para identificações, as detenções se transformam em prisões ilegais, de acordo com o direito internacional público.
Balanços pela direita e pela esquerda
Para os posicionados ideologicamente à direita fundamentalista espalhada pelo mundo, a flotilha foi uma provocação de narcísicos e falsos ativistas. Todos eles sabedores, desde o início, que não iriam romper o bloqueio naval israelense.
O radical "ministro da Segurança" de Israel, Itamar Ben-Gvir, classificou essa ação tipicamente humanitária como terrorista.
A esquerda não radical afirmou, com razão, que a ação foi legítima por ter alertado o mundo sobre as desumanidades ocorridas em Gaza, com desrespeito aos direitos humanos.
Os alimentos e medicamentos foram apreendidos, e espera-se a sua distribuição regular aos palestinos necessitados. Nada está contaminado, como o grupi já teve a cautela de deixar comprovado, antes do embarque.
