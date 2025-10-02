Flotilha de Gaza: Israel pode transformar detenções em prisões arbitrárias

Cerca de 200 ativistas humanitários da missão humanitária Sumud estão detidos por ordem do governo do premiê israelense Benjamin Netanyahu. São cerca de 500 pessoas.

Eles estavam espalhados em 40 embarcações e cinco barcos infláveis de motores de popa. Foram detidos pelas forças de Israel quando estavam a 70 milhas náuticas de Gaza.

Um dos cinco líderes dessa missão, batizada como Global Sumud Flotilha, é o brasileiro Thiago Ávila, conhecido e respeitado ativista humanitário. Destacou-se por participar de uma ação anterior, a operação Madleen, também com o objetivo de levar víveres a Gaza.