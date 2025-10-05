Assine UOL
Wálter Maierovitch

Wálter Maierovitch

Plano de paz de Trump leva um olé do Hamas

Soldados do Hamas
Soldados do Hamas Imagem: Ramadan Abed/Reuters

O presidente norte-americano Donald Trump, no seu conhecido estilo autoritário e violento, — que na Itália costuma-se chamar de " rompicoglioni" (chutar os culhões dos adversários), e em ambientes sociais mais seletos troca-se por "rompiscatole" (chutar caixas, tipo o nosso chutar pau de barraca) —, deu prazo fatal e incondicional ao Hamas, a terminar neste domingo (5). Tipo "pegar ou largar" o seu plano de paz de 20 pontos.

Engasgado com o premiê israelense Benjamin Netanyahu, que lhe deu um passa-moleque ao invadir a soberania do Qatar em busca de líderes do Hamas para matar, Trump o convocou para a Casa Branca.

Com Bibi Netanyahu ao seu lado e submisso, Trump fez-lhe proclamar, sem piscar, a aceitação do supramencionado plano de paz.

Com a aproximação da próxima terça feira, 7 de outubro, a marcar o transcurso de dois anos de guerra entre Israel e Hamas, Trump resolveu faturar internacionalmente e fortalecer a sua obcecada ideia de vencer o Nobel da Paz. Usou o plano de paz de 20 pontos para tal finalidade.

A resposta do alquebrado Hamas veio rápida e na sexta-feira passada, 3 de outubro, divulgou-se a aceitação parcial ao plano, com algumas espertas omissões.

Copo meio cheio

O carro-chefe da proposta de Trump, soltura dos 20 reféns vivos e entrega dos 28 espólios dos falecidos, foi de pronto aceito pelo Hamas.

Junto, no entanto, veio o aviso a indicar que a situação em Gaza, com ataques arrasadores, impediriam a segura entrega de reféns e espólios.

Por evidente, sem suspensão dos bombardeios voltados a transformar Gaza em terra arrasada e a continuar o massacre de civis inocentes, não dá para devolver nada com segurança. E os reféns vivos, que na verdade não representam a maior preocupação de Netanyahu, correriam riscos.

Com sutileza de uma organização terrorista e jihadista que conhece a arte da guerra, o Hamas deu resposta que derrubou Trump. E Trump foi obrigado a fingir maravilhas, com paz iminente. Finge-se de vencedor e pacificador.

Trump posicionou-se, depois de engolir em seco vários sapos, com o olhar otimista de quem ignora o meio copo vazio e vibra com a metade cheia. A verdade é que o "rompicoglioni" enfiou o ultimatum inicial ao Hamas no meio das pernas.

Num disfarce de ator circense de quinta categoria, Trump proclamou euforicamente um " estarmos prontos para uma paz duradoura". E até recomendou a Israel, pela sua rede social Truth, um pronto cessar-fogo, o que ainda não aconteceu na faixa geográfica de Gaza.

Ontem, sábado 4, as forças israelenses continuaram a bombardear a Cidade de Gaza, com menos intensidade.

Netanyahu, completamente perdido, tenta colocar-se como candidato a herói nacional da salvação dos reféns vivos de ensejar às famílias o enterro digno dos corpos das vítimas do terror do 7 de outubro de 2023.

Como os radicais israelenses, os soberanistas desejosos de tomar as terras palestinas, Gaza e Cisjordânia, estão sentindo-se traídos por Netanyahu, o cenário político interno de Israel está agitado.

Bibi Netanyahu está prestes de aceitar o apoio do líder de oposição, Yair Lapid, para levar adiante o plano de Trump, obter a soltura os reféns e desistir da irresponsável e ilegítima conquista da Palestina. Com o apoio da oposição e dos direitas não radicais, Netanyahu continuaria primeiro-ministro.

Recusas do Hamas

Pelo porta-voz do Hamas, Abu Marzouq, foi dito, em entrevista a Al Jazeera, que as armas só seriam entregues ao futuro Estado palestino. Frisou, ainda: "não podemos conduzir qualquer pessoa, como um Tony Blair destruidor do Iraque, para governar Gaza. Os palestinos devem governar Gaza".

Trump exigia na proposta do "pegar ou largar" a entrega de armas e desmilitarizar o Hamas. E a faixa geográfica ser governada, provisoriamente, por uma corpo de tecnocratas.

O Hamas, pelo seu lado, deixou patente a intenção de não abandonar o cenário político. E claramente não aceitou a anistia trumpista para os seus integrantes, fato que significaria a sua dissolução.

Informou o Hamas a Trump desejar contribuir com a organização do futuro de Gaza e na manutenção dos direitos do povo palestino. Em outras palavras, não deixar de interferir, de ter voz.

Isso acontece num momento de Netanyahu não saber explicar aos radicais e soberanistas israelenses, os seus apoiadores no cargo de premiê, como desistiu da ideia fixa de exterminar com o Hamas. Ao aceitar o plano de Trump, o premiê esqueceu do extermínio da organização jihadista.

Trump recua e coloca Bibi numa sinuca de bico

O Hamas, sem recusar as solturas dos reféns vivos e a entrega dos cadáveres, deu um nó no plano de paz de Trump.

Na verdade, o plano era incompleto e simplista. Não detalhou como seria a reconstrução de Gaza e os prazos, Nem como ocorreria com a presença de forças internacionais de paz e o tempo de gestão técnica externa com passagem do governo da Autoridade Palestina, ainda não limpa de corruptos.

A lembrar, na última eleição democrática em Gaza, o Hamas venceu o partido da Autoridade Palestina estabelecida Cisjordânia.

O Hamas não quis mais eleições e instalou um governo tirânico, ditatorial e violador dos direitos humanos dos palestinos. Desviou verbas humanitárias do Qatar para construções de túneis de guerra e para a aquisição de armas, com a meta de riscar Israel do mapa do Oriente Médio.

