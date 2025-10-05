Plano de paz de Trump leva um olé do Hamas

O presidente norte-americano Donald Trump, no seu conhecido estilo autoritário e violento, — que na Itália costuma-se chamar de " rompicoglioni" (chutar os culhões dos adversários), e em ambientes sociais mais seletos troca-se por "rompiscatole" (chutar caixas, tipo o nosso chutar pau de barraca) —, deu prazo fatal e incondicional ao Hamas, a terminar neste domingo (5). Tipo "pegar ou largar" o seu plano de paz de 20 pontos.

Engasgado com o premiê israelense Benjamin Netanyahu, que lhe deu um passa-moleque ao invadir a soberania do Qatar em busca de líderes do Hamas para matar, Trump o convocou para a Casa Branca.

Com Bibi Netanyahu ao seu lado e submisso, Trump fez-lhe proclamar, sem piscar, a aceitação do supramencionado plano de paz.