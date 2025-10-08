Falta um convidado no encontro para o fim do conflito Israel x Hamas
No balneário egípcio de Sharm el-Sheikh, transcorrido dois anos de guerra entre Israel e Hamas e passados 732 dias de cativeiro imposto aos 20 reféns dados como vivos, EUA, Egito, Qatar e Turquia tentam, desde ontem, emplacar o chamado Plano Trump de 20 pontos.
De cara, dá para notar que a principal peça da história, que leva o nome de paz, não foi convidada.
Não vai bastar para a pacificação obter-se a entrega dos 20 reféns vivos e dos corpos de 28 mortos. E nem um cessar fogo. Isso será paliativo, uma cortina de fumaça.
Os israelenses não ficarão aliviados apenas com os reféns vivos nas suas casas. E os civis palestinos, com cemitérios bombardeados, sem casa e remédios e com 67 mil mortos, continuarão vítimas de crimes contra a humanidade.
Negociações
No salão de negociações do hotel cinco estrelas de Sharm el-Sheikh, existem muitos interesses e, fora o plano Trump, o quadro situacional é desanimador.
Todos sabem, como se diz no popular, que não se deve tratar fratura exposta com esparadrapo. Soluções pontuais não resolverão o problema, num cenário com o sanguinário Netanyahu e com o terrorista Hamas.
Vale lembrar, o Hamas só aceita entregar as armas ao chefe do futuro Estado da Palestina. Com isso, nem pensa em desmilitarização.
Essa organização terrorista não quer abdicar de participar da vida política palestina, mantendo-se em Gaza. Israel quer o Hamas desarmado, e o premiê Benjamim Netanyahu não desistiu de aniquilar o grupo.
Tudo fica mais difícil, no caso de cessar-fogo, em relação a como reconstruir Gaza e administrá-la até a entrega a uma legitima representação palestina. Em síntese, cessar-fogo não significa a certeza de fim das hostilidades e da guerra.
Lembrança da Segunda Intifada
Quando acertou-se o fim da Segunda Intifada (2000-2005), costurada pelo ditador egípcio Hosni Mubarak, o premiê israelense Ariel Sharon, o rei jordaniano Abdulah 2º o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, falou-se em paz.
Na verdade, a intifada terminou, mas o problema não, haja visto não termos, ainda, dois Estados para dois povos, mas apenas Israel.
O Hamas, equipado e apoiado pelo Irã, tomou conta de Gaza, em eleição livre. Israel deixou Gaza em 2005, e o Hamas, num sábado de recolhimento religioso, em 7 de outubro de 2023, promoveu um ataque terrorista com 1.200 mortos, incluindo crianças, e muitos estupros.
Israel respondeu com ferocidade desumana, cometendo crimes de guerra e contra a humanidade.
O mundo civilizado pressiona por meio de manifestações pacíficas em ruas, praças e universidades, contra violações aos direitos das gentes (direito internacional público), com Israel destruindo Gaza, matando civis palestinos e impondo desumanidades ao povo que não está em guerra.
O Hamas e as organizações de apoio como, por exemplo, o Hezbollah não desistiram da ideia de riscar Israel do mapa do Oriente Médio.
A Segunda Intifada encerrou-se, mas o problema não se resolveu, e o Oriente Médio não está pacificado. Devemos nos lembrar disso.
Os atores e seus papéis ocultos
Nesse encontro em um sofisticado hotel defronte ao mar Vermelho, o Hamas está representado, desde ontem, por Khalil al-Hayya.
Para os 007 da inteligência europeia, Hayya é monitorado pelo Irã, embora os aiatolás, com caradurismo, estejam reclamando de não terem sido convidados para participar do encontro.
Hayya tem por objetivo manter o Hamas vivo e influente. O ameaçador prazo de 72 horas dado por Trump foi contornado, e o grupo, embora esfacelado no campo de batalha, mantém resistência e não quer abrir mão da sua influência em Gaza. Apesar de ter mantido os palestinos sob regime tirânico quando governava, o Hamas quer influir.
Como a Turquia faz parte dos conciliadores, e o presidente Recep Erdogan não é confiável (é só lembrar como ele atua violentamente com relação aos curdos), o Irã, que é xiita e quer dominar o Oriente Médio, sentiu-se "barrado do baile".
Para mostrar a cara e dizer um "estou aqui" para o mundo, o Irã emitiu nota de apoio à pacificação. Não apresentou proposta, somente apoio genérico.
O governo norte-americano tenta emplacar o projeto de 20 pontos a qualquer custo, por meio do genro de Trump, Jared Kushner (investidor e promotor imobiliário) e pelo enviado especial e amigo de Trump, Steve Witkoff.
Trump está atrás de um Nobel da Paz e quer, ainda, colocar o genro para enriquecer com futuros negócios em Gaza.
Netanyahu, obrigado por Trump a aceitar a proposta, vive o seu inferno astral. Os radicais não aceitam o acordo de Trump —querem se apossar de toda a Palestina. Sentem-se traídos por Bibi Netanyahu, que aceitou o plano de Trump na Casa Branca, ao vivo e em cores de televisores.
Bibi, que recebeu apoio da oposição para permanecer nas negociações de paz, sabe bem que, caso mude de lado e deixe os radicais, não levará muito tempo para perder o apoio agora acenado e, assim, perderá o cargo de premiê, com moção de desconfiança.
Num pano rápido, existe um caldeirão em ebulição, muitos interesses inconfessáveis e nenhuma certeza de paz duradoura, com respeito humano aos palestinos que vivem na faixa de Gaza. É pura propaganda de guerra afirmar que palestinos e Hamas confundem-se, que são a mesma coisa.
