Falta um convidado no encontro para o fim do conflito Israel x Hamas

Hayya tem por objetivo manter o Hamas vivo e influente. O ameaçador prazo de 72 horas dado por Trump foi contornado, e o grupo, embora esfacelado no campo de batalha, mantém resistência e não quer abrir mão da sua influência em Gaza. Apesar de ter mantido os palestinos sob regime tirânico quando governava, o Hamas quer influir.

Como a Turquia faz parte dos conciliadores, e o presidente Recep Erdogan não é confiável (é só lembrar como ele atua violentamente com relação aos curdos), o Irã, que é xiita e quer dominar o Oriente Médio, sentiu-se "barrado do baile".

Para mostrar a cara e dizer um "estou aqui" para o mundo, o Irã emitiu nota de apoio à pacificação. Não apresentou proposta, somente apoio genérico.

O governo norte-americano tenta emplacar o projeto de 20 pontos a qualquer custo, por meio do genro de Trump, Jared Kushner (investidor e promotor imobiliário) e pelo enviado especial e amigo de Trump, Steve Witkoff.

Trump está atrás de um Nobel da Paz e quer, ainda, colocar o genro para enriquecer com futuros negócios em Gaza.

Netanyahu, obrigado por Trump a aceitar a proposta, vive o seu inferno astral. Os radicais não aceitam o acordo de Trump —querem se apossar de toda a Palestina. Sentem-se traídos por Bibi Netanyahu, que aceitou o plano de Trump na Casa Branca, ao vivo e em cores de televisores.