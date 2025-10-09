Israel x Hamas: as várias questões que se arrastam e travam acordo de paz
O acordo costurado por EUA, Catar, Egito e Turquia, por óbvio, terá de ser elaborado sem violações ao direito internacional, melhor chamado de direito das gentes. E é aí que a roda pode travar.
Acordo feito na conformidade do direito internacional é regido pela regra do 'pacta sunt servanda', ou seja, o acordado pelas partes (Israel e Hamas) precisa ser cumprido.
O governo do sanguinário Benjamin Netanyahu e os representantes do terrorista Hamas conhecem bem a regra do 'pacta sunt servanda'. Por isso, dividiram em partes o exame da proposta de 20 pontos do presidente Donald Trump.
Nobel da Paz
Trump, ansioso, quer a entrega de reféns israelenses em 72 horas. Os 20 reféns dados como vivos e os 28 cadáveres mantidos pelo Hamas.
O presidentes americano está muito ansioso pois, amanhã, será divulgado o vencedor do prêmio Nobel da Paz.
Como Barack Obama faturou um Nobel da Paz no início do mandato, Trump pensa em conquistar o mesmo prêmio com a troca dos reféns israelenses por cerca de dois mil palestinos presos em Israel.
Onde o acordo está travando
Dentre os prisioneiros desejados pelo Hamas estão Maruan Bargouti e Armad Sadat, ambos condenados pela Justiça de Israel à prisão perpétua.
Maruan Bargouti foi condenado por haver liderado a Segunda Intifada. Aquela que acabou em acordo, - pacta sunt servanda-, subscrito, na condição de conciliador, pelo presidente do Egito da época e, como partes, o primeiro-ministro de Israel e o presidente da Autoridade Palestina.
Maruan Bargouti é ainda a maior liderança palestina. E, solto, será o candidato natural para presidir a Autoridade Palestina. Tem força popular para ganhar a eleição e conduzir à implantação do estado Palestino, nos territórios da Cisjordânia e Gaza.
Os radicais israelenses e os religiosos têm urticárias ao ouvir o nome de Maruan Bargouti. Os religiosos fundamentalistas entendem que a Cisjordânia é terra de Israel, pois englobava o Reino de Israel, composto pela Judeia e Samaria (hoje Cisjordânia).
Roda continua a pegar
Como sabem todos os operadores do direito internacional, qualquer das partes (Israel e Hamas) podem deixar a mesa de conversações. Pegar o chapéu e cair fora. Aí, só valerá o que já foi acertado, batido o martelo.
A roda continua a travar em questões como:
— Administração da faixa geográfica de Gaza. Está quase certo que será uma administração por técnicos. Quais técnicos e por quando tempo ? Não há acordo, ainda.
— Desmilitarização do Hamas e entrega de armas. O Hamas aceita, mas apenas quando estiver constituído o estado da Palestina.
Pelo direito internacional, ele está estabelecido em célebre Convenção das Nações Unidas. Aquela que, como se diz, criou dois estados para dois povos.
Na prática, só o estado de Israel foi implantado.
— Reconstrução de Gaza. Existe a intenção, mas nada prevendo de onde sairão os recursos financeiros.
Gaza encontra-se prestes a se tornar terra arrasada. Serão necessários mais de cinco anos só para a retirada dos escombros.
— Ajuda humanitária. Discute-se a volta das agências humanitárias da ONU à região.
A fundação constituída por EUA e Israel não funcionou. Causou carência de alimentos e medicamentos e mortes de civis inocentes, quer nas filas, quer por disparos das forças israelenses, que cercavam os necessitados.
— Reforma administrativa na Autoridade Palestina, para estancar a corrupção e ensejar que, num futuro próximo, assuma o governo da faixa geográfica de Gaza.
Aí a roda pega muito, pois o Hamas não quer sair do cenário político e não deseja deixar de participar de futuras escolhas eleitorais.
Problema interno
Netanyahu agarra-se no discurso de salvador dos reféns vivos. Fala que cumpriu a sua promessa. Isso é falso, pois, na verdade, Netanyahu colocou em alto risco as vidas dos reféns, pois a sua principal meta era extinguir o Hamas.
Com esse objetivo, matou civis palestinos. O total de mortos palestinos, a incluir civis inocentes e terroristas do Hamas, chegou a 67 mil pessoas. Um horror.
Com a bandeira de salvador e pacificador, Netanyahu pretende manter-se no poder, o que seria desastroso para a imagem internacional de Israel.
Netanyahu é o principal responsável pela volta pesada do antissemitismo.
Fora isso, os radicais já enxergam Netanyahu como traidor da causa de formação da Grande Israel, com a grilagem de terras palestinas, e descumpridor da promessa de eliminar definitivamente o Hamas.
