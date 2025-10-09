Israel x Hamas: as várias questões que se arrastam e travam acordo de paz

O acordo costurado por EUA, Catar, Egito e Turquia, por óbvio, terá de ser elaborado sem violações ao direito internacional, melhor chamado de direito das gentes. E é aí que a roda pode travar.

Acordo feito na conformidade do direito internacional é regido pela regra do 'pacta sunt servanda', ou seja, o acordado pelas partes (Israel e Hamas) precisa ser cumprido.

O governo do sanguinário Benjamin Netanyahu e os representantes do terrorista Hamas conhecem bem a regra do 'pacta sunt servanda'. Por isso, dividiram em partes o exame da proposta de 20 pontos do presidente Donald Trump.