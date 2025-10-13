O escorregão de Moraes e a vaga de Barroso

No STF, os ministros não são eleitos pelo voto popular e podem permanecer no poder, em tese, por 40 anos, pois a Constituição prevê idade mínima de 35 e máxima de 75 anos.

Permitir supremos ministros no poder por mais de uma década não condiz com o sistema republicano.

De quebra, o ministro do STF, com cinco anos de função (prazo mínimo), escolhe se quer aposentar-se por tempo de serviço ou se aguardará a compulsória despedida.

Quanto às togas supremas, o prazo de permanência, sem mandato, está sendo sentido pelos cidadãos como longo e indesejado. No momento, o STF passa por uma crise de confiança populacional.

Ninguém aprova por longo prazo supremos ministros expostos, midiáticos. Muito menos os que prejulgam. Aqueles incontidos e a falar fora dos autos processuais. Na atual composição do STF ocorre isso.

A desaprovação pelos cidadãos fica raivosa com relação aos que andam a tiracolo com políticos, interferem em indicações. No popular, passam dos limites e causam saturação.