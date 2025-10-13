O escorregão de Moraes e a vaga de Barroso
Dois fatos de importância, a aposentadoria do ministro Luis Roberto Barroso e a escorregada do ministro Alexandre de Moraes, estão a agitar a vida nacional.
Os dois acontecimentos mostram a importância da independência, equidistância e contenção dos juízes do STF (Supremo Tribunal Federal).
O ministro Luis Roberto Barroso deixará, com a sua aposentadoria voluntária, a lição dessa função jurisdicional e administrativa.
Alias, algo percebido pelos europeus e isso levou-os à constituição, para os juízes constitucionais, de mandatos com prazo certo, sem qualquer possibilidade de recondução.
Quanto ao ministro Alexandre Moraes, a falta de equidistância, a chama interna de heroísmo e a confusão das atividades inquisitoriais e judicantes, causaram arbitrariedades e indicativos de intolerâncias.
Alternância
Os fatos supracitados revelam distorções do nosso sistema republicano, isto quanto aos órgãos (ministros-juízes) da cúpula do poder Judiciário.
O sistema republicano está alicerçado na alternância do poder. Ou seja, qualquer órgão de poder deve ter mandato por prazo certo, determinado. E o magistrado cai fora no término do mandato.
Nos poderes Executivo e Legislativo brasileiros temos mandatos populares com prazos determinados. Eventual reeleição legitima-se pelo voto dos cidadãos.
No STF, os ministros não são eleitos pelo voto popular e podem permanecer no poder, em tese, por 40 anos, pois a Constituição prevê idade mínima de 35 e máxima de 75 anos.
Permitir supremos ministros no poder por mais de uma década não condiz com o sistema republicano.
De quebra, o ministro do STF, com cinco anos de função (prazo mínimo), escolhe se quer aposentar-se por tempo de serviço ou se aguardará a compulsória despedida.
Quanto às togas supremas, o prazo de permanência, sem mandato, está sendo sentido pelos cidadãos como longo e indesejado. No momento, o STF passa por uma crise de confiança populacional.
Ninguém aprova por longo prazo supremos ministros expostos, midiáticos. Muito menos os que prejulgam. Aqueles incontidos e a falar fora dos autos processuais. Na atual composição do STF ocorre isso.
A desaprovação pelos cidadãos fica raivosa com relação aos que andam a tiracolo com políticos, interferem em indicações. No popular, passam dos limites e causam saturação.
Tomada de empréstimo a regra dos produtos perecíveis, sem mandato teremos, a juízo do comum dos mortais, togas com prazo de validade vencido.
De Joaquim Barbosa à Tubaína
Durante anos, a escolha de ministro do STF foi algo a causar orgulho para ex-presidentes da nossa República.
Além dos critérios da reputação ilibada e do notório conhecimento jurídico do indicado, vários antigos presidentes colocavam na escolha outros critérios: independência, vocação, equidistância, discrição, experiência.
Com o tempo, e isso valeu para as Cortes suprema, superior, federal e comuns, passou-se a pesar a paridade e vieram as mulheres, os negros e homossexuais. O STF, no momento, carece de uma mulher e o ideal seria uma negra. E temos muitas em condições.
Um retrocesso, no entanto, verificou-se em indicações ao STF. Depois de se notar a independência do ministro Joaquim Barbosa, a indicação presidencial restou atrelada à presunção de fidelidade canina.
Bolsonaro, por exemplo, disse que antes de indicar um ministro do STF precisaria tomar refrigerante tubaína com ele e para lhe orientar nas decisões futuras.
Lula, como confidenciam membros da sua assessoria política, percebeu isso com o escândalo que o levou à sua prisão e mudou o critério de indicação. Como Bolsonaro, a lealdade pessoal pesa para Lula.
Mandato
Nas cortes constitucionais dos estados democráticos e constitucionais europeus, o prazo médio do mandato é de dez anos.
Na Alemanha, por exemplo, o mandato na Corte Constitucional é de 12 anos. Na Itália, houve, em 1967, redução de 12 anos para dez anos, por razões mencionadas na obra Storia della Corte Costituzionale, da jurista Carla Rodotà.
Em síntese, e aproveitando a lição de Barroso, que se inspirou no tempo de mandato alemão, o sistema de mandato é o ideal, sem prejuízo, por evidente, do impeachment para casos previstos na legislação.
A lembrar, o nosso sistema de freios e contrapesos, com indicação ao STF pelo presidente e aprovação pelo senado da República, também é falho, pois futuros ministros irão julgar senadores processados, Como se sabem até os tapetes da sede do Senado, e virou praxe, um indicado para ministro do STF realiza o périplo chamado de "beija-mão" dos senadores. Algo para tornar a indicação palatável.
Escorregão
O ministro Alexandre de Moraes atentou ao princípio constitucional da ampla defesa no processo constitucional-penal.
Ao decidir com o fígado e contra a garantia da ampla defesa, Moraes destituiu os defensores técnicos constituídos por dois notórios golpistas da praga bolsonarista que ainda infesta o pais, Felipe Martins e Marcelo Costa Câmara.
Todo réu tem a garantia constitucional de indicar o seu defensor técnico. Caso não indique, a Defensoria Pública encarrega-se da indicação de um dos seus profissionais.
A qualquer tempo, o réu pode indicar o seu defensor.
Quanto os réus, casos de Martins e Câmara, os seus defensores constituídos, no prazo legal, não apresentaram as alegações defensivas finais.
Diante disso, competia ao ministro Moraes, como relator, mandar intimar os réus Martins e Câmara, para indicarem novos defensores e alertados que, no silêncio, seriam defendidos por defensores públicos.
Essa é a regra para se atender em respeito à garantia constitucional da ampla defesa, que engloba a escolha do defensor pelo réu-acusado.
O ministro Moraes, entendeu que os réus, com a não-apresentação pelos seus defensores das alegações finais, estavam atuando como litigantes de má-fé. Buscavam retardar o andamento do processo.
Dada a repercussão negativa pelo erro judiciário e desrespeito de garantia constitucional, Moraes voltou atrás, mas a escorregada deixou marcas que não se apagarão uma vez que deixam o rastro da parcialidade, da implicância.
Diante disso, registrado ficou o arbítrio. Moraes atropelou ao nomear defensores dativos.
Com isso, frise-se mais uma vez, derrapou feio e demonstrou não conseguir conter o espírito inquisitorial, de Torquemada, que não poucas vezes lhe assalta a alma e afeta o agir com Justiça e conforme a Constituição.
