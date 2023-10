Ministro registrou reuniões com embaixador do Irã e de mais 20 países

Publicação do deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) engana ao afirmar que o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, teve apenas cinco agendas bilaterais neste ano, entre as quais duas foram com o Irã. O ministro teve, de fato, dois encontros com o embaixador iraniano no Brasil, Houssein Gharibi, em 2023, mas também se encontrou com representantes de ao menos outros 20 países, em compromissos públicos registrados no e-Agendas.

Conteúdo investigado: Deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) afirma, em uma série de tuítes, que o ministro Silvio Almeida recebeu a diplomacia do Irã, país que apoia o Hamas, em duas de cinco agendas bilaterais que teve no ano. "Qual o motivo de tamanho prestígio do Irã com o senhor ministro?", escreve o parlamentar. Ele ainda pergunta se o encontro com o embaixador iraniano no Brasil está relacionado ao fato de Almeida não classificar o Hamas como uma organização terrorista em meio ao conflito com Israel.

Onde foi publicado: X (antigo Twitter).