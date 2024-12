Vídeo de mulheres criticando o preço dos alimentos é de 2022

O vídeo em que duas mulheres reclamam do preço dos alimentos em evento com Lula (PT) é de 2022, quando o presidente era Jair Bolsonaro (PL). Ao contrário do que sugere a publicação investigada, no vídeo original as mulheres exaltam os governos anteriores do petista que, na data da gravação (30 de abril daquele ano), oficialmente não era candidato à presidência da República.

Conteúdo investigado: Vídeo em que aparecem duas mulheres relatando o poder de compra da família, comparando a época da gravação a um momento anterior. Para isso, mostram carrinhos de supermercado com itens da cesta básica. Sobre a imagem, estão os seguintes textos: "Toma distraído! Miserável" (acompanhado de emojis que expressam raiva), "Veja a cara d cu de Lul4" e "Esqueceram de combinar. Compartilhe ao máximo q puder". No final, aparece a data 11/07/24, sugerindo que se trata de uma filmagem recente. Na legenda, a autora ainda escreveu "Kkkkkkkkk olha a cara da @quenga e do molusco", referindo-se à primeira-dama Janja Silva e ao presidente Lula, que aparecem no vídeo.

Onde foi publicado: X.