Post engana ao relacionar ao governo Lula distribuição de ossadas no CE

Conclusão do Comprova: Vídeo de doação de ossada, em Fortaleza, mostra ação realizada desde 2010. Postagem no X associando ao governo Lula ignora histórico do gesto. Além disso, ele é feito por pessoa que não tem vínculo com o governo federal.

A publicação enganosa diz que Lula "prometeu picanha e entregou osso", uma referência à promessa do mandatário de reduzir o valor do corte de carne. Marcio Cocão, o homem que aparece no vídeo, disse ao Comprova que a doação era de ossada com carne para preparo de sopas.

"Se você ver o vídeo direitinho, você vai ver que é osso com carne. Não tem picanha porque não tenho dinheiro para comprar picanha, eu ganho de graça e dou de graça", disse.

Marcio contou que realiza as doações de alimentos desde 2010. A população que recebe as doações é local, e habita os bairros em torno do Conjunto Ceará, na capital cearense. Ele disse que começou a doar os alimentos porque "gosta de fazer o bem".

Além de ossada, o homem também doa pães, refeições prontas e panetones, como mostra o seu perfil no Instagram.

Marcio disse não ter motivações políticas e que mantém a rotina de doações porque "ninguém faz nada". "Eu não prometi nada, quem prometeu foi o Lula, e o que eu tenho a ver?", indagou.