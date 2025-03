Post satiriza Dallagnol e engana ao dizer que Moraes foi condenado por TPI

O post foi publicado por um perfil que diz, em sua apresentação no X, repercutir "as principais notícias do Brasil e do mundo". No Instagram, a página se descreve como um perfil de "notícia, humor e entretenimento". E, embora o post fizesse uma sátira com Dallagnol, houve quem tenha achado que o conteúdo fosse verdadeiro. Uma pessoa perguntou, ironicamente, a quais crimes Moraes seria condenado, e outra respondeu: "Abuso de autoridade é um deles. Se você conhecer a Constituição e leis do seu próprio país, irá saber". Outra comentou: "Condenar de quê? O ministro segue nossa constituição e fim".

O Comprova tentou contatar o perfil responsável pelo post, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Sátira, para o Comprova, é o meme, paródia ou imitação publicada com intuito de fazer humor. O Comprova verifica conteúdos satíricos quando percebe que há pessoas tomando-os por verdadeiros ou quando circulam por outros meios sem a identificação de conteúdo humorístico feita pelo autor.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até 7 de março, o post havia sido visualizado mais de 270 mil vezes no X. No Instagram, o alcance não é divulgado.

Fontes que consultamos: Site do TPI e reportagens sobre Moraes e Dallagnol.

