Volta a circular mentira sobre urnas fraudadas por Moraes em 2022

Não há qualquer evidência de que as eleições de 2022 tenham sido fraudadas. A confiabilidade do pleito já foi atestada por diversas instituições que realizaram auditorias antes, durante e depois da votação, a exemplo do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Ministério Público Federal (MPF). Vídeo viral volta a circular com uma falsa troca de mensagens entre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e um engenheiro da empresa de tecnologia Oracle.

Conteúdo investigado: Post que mostra trecho de uma live em que advogados falam sobre uma suposta troca de mensagens entre o ministro do STF Alexandre de Moraes e um engenheiro da empresa Oracle, que revelaria fraude nas urnas no primeiro turno das eleições de 2022. O post ainda afirma que Elon Musk teria publicado o vídeo, que comprovaria a manipulação dos votos em favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Onde foi publicado: X e Telegram.