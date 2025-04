Como identificar e se proteger do golpe do 'Pix errado'

Qual é o objetivo do golpe: Fazer com que a vítima transfira dinheiro para o golpista.

Como se proteger: Para o especialista em segurança digital Paulo Trindade, da ISH Tecnologia, a melhor forma de se proteger, nesse caso, é evitar fazer a transferência, porque os mecanismos para reaver o dinheiro não são tão rápidos quanto o Pix. É preciso registrar um Boletim de Ocorrência e, segundo ele, a devolução pode levar até três meses para acontecer. O ideal, nestes casos, é nunca devolver o Pix para a conta de uma terceira pessoa.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) recomenda que, ao receber um pedido de estorno de Pix por qualquer motivo, a pessoa deve entrar no app do banco e, dentro das funcionalidades do Pix, escolher a opção de devolução da transação recebida - assim, o dinheiro retorna para a conta de origem. De acordo com o Banco Central, somente nos meses de janeiro e fevereiro deste ano foram feitas 719.853 solicitações de devolução de Pix através do MED, totalizando R$ 1,1 bilhão. Destas, 289.789 foram aceitas total ou parcialmente, somando R$ 30,7 milhões.

A quem denunciar: Guarde informações do golpista, como o telefone usado para fazer contato, a chave Pix, o nome do destinatário da transferência, e registre um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil. Além disso, a Febraban recomenda que a vítima entre em contato com o próprio banco.

Fontes que consultamos: Para esta checagem, o Comprova conversou com o especialista em segurança digital Paulo Trindade, Onsite Security Services Manager da ISH Tecnologia, utilizou dados do Banco Central e também consultou sites da Febraban, Banco Itaú, Idec, Correios e Serasa.

