Como se proteger de roubos de contas de redes sociais

Qual é o objetivo do golpe: conseguir que amigos e familiares das vítimas façam transferências em dinheiro para os criminosos, ou acessar a conta da vítima para aplicar outros golpes.

Como se proteger: O especialista em segurança digital Paulo Trindade afirma que é importante configurar a verificação de dois fatores do WhatsApp e nunca fornecer o código para terceiros, além de configurar uma senha, que poderá dificultar a vida do golpista. Outra dica importante é impedir, pelas configurações do próprio WhatsApp, que sua foto de usuário seja vista por pessoas que não estão na sua lista de contatos. Isso pode atrapalhar os planos do golpista de usar aquela mesma foto para se passar por você e pedir dinheiro a amigos e familiares.

A quem denunciar: é importante avisar a amigos e familiares que houve um roubo de identidade e alertar que as pessoas não façam depósitos ou transferências. Em seguida, registrar um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil com o máximo de informações sobre o autor do golpe.

Fontes que consultamos: Para esta checagem, o Comprova conversou com o especialista em segurança digital Paulo Trindade, Onsite Security Services Manager da ISH Tecnologia, utilizou dados do Banco Central e também consultou sites da Febraban, Banco Itaú, Idec, Correios e Serasa.

Desconfiou que é golpe? O Comprova pode ajudar a verificar: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, eleições e possíveis golpes digitais e abre verificações para os conteúdos duvidosos que mais viralizam. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Para se aprofundar mais: Parceiro do Comprova, o Estadão Verifica publicou uma matéria mostrando como criminosos usam inteligência artificial para manipular vídeos de pequenos influenciadores e aplicar golpes nas redes sociais; o UOL Confere mostrou ser falsa a mensagem que falava sobre um sorteio conjunto para prêmios da Claro e da Vivo; a AFP Checamos mostrou que era falso um site que prometia consultar valores a receber usando uma cópia do portal do governo. A Agência Lupa criou um site que mapeia golpes digitais e orienta vítimas de fraudes.