Lula tem aposentadoria especial como anistiado; Dilma recebeu parcela única

Não há provas da participação direta de Dilma em ações armadas

As peças de desinformação ainda alegam o envolvimento de Dilma no sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, em 1969, e em outros roubos e ações armadas. O sequestro foi organizado por integrantes dos grupos Aliança Libertadora Nacional (ALN) e Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8). De acordo com a biografia publicada no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), naquela época, Rousseff fazia parte do grupo guerrilheiro Comando da Libertação Nacional (Colina).

Apesar de existirem registros sobre a ligação do grupo Colina com a luta armada, Dilma sempre negou a sua participação em atividades do tipo. Segundo documentos do Supremo Tribunal Militar, tornados públicos em 2010, em um depoimento realizado em 1970, ela disse que nunca teve participação ativa nas ações de luta armada.

Publicações na internet que acusam a ex-presidente de participação em assaltos a banco durante a ditadura são recorrentes. Após a nomeação de Dilma à presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (Banco dos Brics), em 2023, uma foto sua sentada diante de um tribunal militar foi resgatada para descredibilizar sua imagem.

O registro era de 1970, quando foi condenada por "subversão". A fotografia foi publicada originalmente em 2011 na biografia escrita pelo jornalista Ricardo Amaral. Dilma foi presa e submetida a torturas em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Foi violentada por meio de diferentes práticas de tortura, como o pau de arara, a palmatória, choques e socos. Ficou presa por seis anos e um mês, além de ter os direitos políticos cassados por dez anos.

Fontes consultadas: Lei da Anistia (Lei nº 6683/1979); Registro de aposentadoria como anistiado de Lula; Decisão da Justiça Federal que concedeu condição de anistiada a Dilma Rousseff, além de indenização por danos morais; Pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) sobre o sequestro do embaixador americano em 1969; Biografia de Dilma Rousseff publicada pela FGV.