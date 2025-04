Saiba o que fazer ao receber mensagem de número desconhecido no WhatsApp

Diante da quantidade de golpes virtuais aplicados diariamente, receber uma mensagem de um número desconhecido é motivo de alerta. Pode ser alguém que conseguiu o seu telefone e ainda não está salvo na sua lista de contatos, mas também pode ser um golpista. O Comprova mostra como se proteger de golpes e quais ferramentas o WhatsApp oferece para que os usuários possam denunciar contas suspeitas ou se livrar de um grande volume de mensagens indesejadas.

O que fazer quando você recebe uma mensagem de um número desconhecido no WhatsApp?

Por que você deve tomar cuidado com números que não estão na sua lista de contatos: com tantos golpes virtuais sendo aplicados diariamente, uma mensagem de um número desconhecido é motivo de alerta. Pode ser uma pessoa que conseguiu o seu telefone com alguém e ainda não está salva na sua lista de contatos, mas também pode ser um golpista. Os números usados para aplicar golpes são variados, não têm um DDD ou sequência específica. Por isso, é importante desconfiar sempre antes de passar informações pessoais.

Como os golpistas abordam as pessoas: existem diferentes cenários. Você pode receber um simples "oi" de um contato que usa a foto de um amigo ou familiar, mas um número diferente do que aquele salvo na sua lista. Nesse caso, o golpista se justifica afirmando que a pessoa em questão precisou trocar de número. Na sequência, surge um pedido por dinheiro com urgência, geralmente via Pix. Outro tipo de golpe comum por números desconhecidos é a falsa oferta de emprego. Em muitas abordagens, o golpista pede para que a pessoa clique em links ou forneça informações pessoais, como data de aniversário ou número de cartão de crédito.