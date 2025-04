Cabeleireira que pichou estátua é acusada de 5 crimes, não só vandalismo

Post compara atentado contra a estátua da Justiça em 2016 com pichação feita na mesma obra durante os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. A publicação alega que o primeiro ataque seria de responsabilidade de movimentos de esquerda e, por esse motivo, estaria impune. Já o segundo, feito pela direita, é classificado como atentado contra a democracia. Não há provas de que os envolvidos na ação de 2016 sejam pessoas de esquerda. Naquele ano, grupos antiaborto jogaram tinta vermelha na obra em retaliação a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Mulher que escreveu "perdeu mané" na escultura em 2023 responde por cinco crimes.

Conteúdo analisado: Post que coloca lado a lado duas imagens da estátua da Justiça, situada em frente ao prédio do STF. De um lado, a obra está coberta por uma tinta vermelha que simula sangue. No extremo oposto, a escultura tem uma bandeira do Brasil amarrada ao pescoço e os dizeres "perdeu mané" escrito no peito. As imagens vêm acompanhadas de manchetes de jornais e textos. As legendas afirmam que, enquanto uma ação feita pela esquerda foi considerada "no máximo vandalismo", a outra feita pela direita foi classificada como "atentado contra a democracia e terrorismo", fazendo referência aos ataques de 8 de janeiro de 2023.

Onde foi publicado: TikTok.