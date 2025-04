Moraes não foi condenado por direitos humanos na corte internacional

Conclusão do Comprova: É enganoso o conteúdo publicado no TikTok que afirma que o ministro do STF Alexandre de Moraes foi "condenado por corte dos Estados Unidos" por "violar direitos humanos". No trecho checado, Maria Elvira Salazar, uma deputada republicana da Flórida, chega a dizer que Moraes estaria restringindo a liberdade de expressão dos brasileiros.

No entanto, a publicação usa um recorte do discurso da deputada de maio do ano passado, durante uma audiência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Esse debate aconteceu para ouvir relatos de supostas ameaças à democracia, perseguição política e censura no Brasil, por parte do governo brasileiro.

Maria Elvira criticou Moraes, alegando que o ministro estaria cerceando a liberdade de expressão dos brasileiros. "Não sabemos se o Sr. Moraes é um socialista (?) mas sabemos que ele está cerceando um dos direitos fundamentais de uma democracia que é a liberdade de expressão", disse a deputada republicana.

Na ocasião, foram ouvidas figuras como Michael Shellenberger e Paulo Figueiredo. Os parlamentares Nikolas Ferreira (PL-MG), Gustavo Gayer (PL-GO) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também estavam presentes.

A deputada Maria Elvira Salazar faz perguntas a Michael Shellenberger sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. A audiência está disponível na íntegra no YouTube, e a fala de Salazar pode ser vista a partir do minuto 1:26:00. Esse é o momento em que sua fala foi tirada de contexto e republicada em peças como a checada. No entanto, a fala não tem relação com nenhuma condenação de Moraes no país nem houve desdobramentos condenatórios.

O mesmo vídeo já foi tirado de contexto em outro momento, como mostrou uma checagem do Estadão Verifica.