É falso que Lula entregou casa cenográfica; era feira de construção civil

Conclusão do Comprova: São enganosos os conteúdos que utilizam um vídeo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para afirmar que ele participou de uma simulação de entrega de imóvel envolvendo o programa Minha Casa Minha Vida.

As imagens mostradas nas publicações foram gravadas durante a participação de Lula na Feira Internacional da Construção Civil, a Feicon, no dia 8 de abril de 2025, durante o 100º Encontro Internacional da Indústria da Construção (Enic), em São Paulo. O presidente esteve presente ao lado de ministros e a visita foi registrada pela assessoria de imprensa do Planalto.

O que as publicações dizem ser uma casa é, na verdade, um modelo de imóvel feito de cerâmica. O projeto Casa Cerâmica, responsável pelo estande, fez uma publicação no dia da visita de Lula com fotos do momento. "Construímos uma casa modelo da @pacaembuconstrutora dentro do pavilhão do SP Expo, na maior feira da construção civil da América Latina", informou a postagem.

A Associação Nacional da Indústria Cerâmica (Anicer), que representa o empresariado do setor junto às instituições públicas e privadas, também registrou a visita do presidente à Feicon. "Na manhã desta terça-feira, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou a @ceramicacasa, na Feicon. A casa modelo foi construída em 5 dias e pode ser replicada em qualquer lugar do Brasil", informou na publicação.

O perfil oficial do presidente Lula no Instagram publicou várias fotos do evento, entre elas algumas em frente ao imóvel modelo.