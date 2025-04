Estudo não conclui que vacina da gripe aumenta o risco da doença

Apesar disso, os pesquisadores disseram ao Comprova que a conclusão não sugere que a vacinação aumenta o risco de gripe, nem os resultados se aplicam a toda a população - eles se limitam a profissionais de saúde saudáveis. Além disso, há limitações especificadas no próprio texto do artigo, como o fato de ele não ter medido a eficácia da vacina para reduzir a gravidade da doença e as hospitalizações.

Quem são os responsáveis pelo estudo? Ele foi revisado?

O artigo é assinado por quatro pesquisadores: Nabin K. Shrestha, médico do departamento de doenças infecciosas da Cleveland Clinic; Amy S. Nowacki, médica do departamento de ciências quantitativas da saúde da Cleveland Clinic; Steven M. Gordon, médico do departamento de doenças infecciosas da Cleveland Clinic; e Patrick C. Burke. O quarteto já assinou uma série de artigos juntos.

A publicação disponível online, por enquanto, não foi revisada por pares. O artigo foi publicado no repositório online MedRxiv, projeto colaborativo do laboratório Cold Spring Harbor (CSHL), Universidade de Yale e British Medical Journal (BMJ). A plataforma é destinada à publicação de preprints acadêmicos. O Frequently Asked Questions (FAQ) do site aponta que as publicações feitas ali não são revisadas por pares, nem sofrem edições antes de serem publicadas, podendo conter erros.

O site do repositório ainda deixa claro que preprints não devem ser considerados como orientação para a prática clínica ou comportamentos relacionados à saúde e não devem ser divulgados na mídia como informação consolidada.

O próprio estudo, no subtítulo da discussão, aponta que existem limitações importantes no preprint. Uma delas é o fato de que a vacina inativada trivalente contra a Influenza foi usada em 99% da coorte de estudo, e que não se pode descartar a possibilidade de que outras vacinas tenham sido mais eficazes na temporada de 2024-2025. O estudo também não comparou hospitalizações e mortalidades, nem incluiu crianças e idosos.