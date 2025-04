É falso que Dinamarca proíbe quem recebe benefício social de votar

Conclusão do Comprova: É enganoso o post que afirma que as pessoas que recebem algum tipo de assistência social na Dinamarca ficam impedidas de votar. A publicação que viralizou no X menciona legislação antiga para desinformar. O dispositivo conhecido como "Ajuda aos Pobres" foi anulado em 1961.

Ao Comprova, a Embaixada da Dinamarca no Brasil informou que "qualquer cidadão maior de 18 anos com residência permanente tem o direito de votar nas eleições gerais" e destacou que "é falsa a informação de que as pessoas que recebem benefícios sociais no país não têm o direito ao voto". O direito é garantido pelo artigo 29 da Constituição da Dinamarca. A informação pode ser confirmada, em inglês, no site do Parlamento dinamarquês.

Ainda de acordo com a embaixada, desde 2019 circulam nas redes sociais, principalmente em países latino-americanos, informações falsas sobre quem pode votar na Dinamarca. Além do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores da Dinamarca observou postagens sobre o tema na Argentina, no Paraguai, no Chile e no México.

Em maio de 2019, a Embaixada da Dinamarca no México fez uma publicação no Facebook para esclarecer o imbróglio. Três anos depois, foi a vez da Embaixada da Dinamarca na Argentina se pronunciar sobre o assunto nas redes sociais.

Um trecho da Constituição do país aponta que quem recebe assistência governamental pode perder direito ao voto apenas por lei. Entretanto, não existe legislação vigente sobre o assunto. Até 1933, aqueles que recebiam assistência do governo dinamarquês, chamada de "Ajuda aos Pobres", não podiam votar. Após uma reforma social, as pessoas que recebiam benefícios do governo passaram a poder votar. Em 1961, a "Ajuda aos Pobres" foi oficialmente retirada da legislação.

O sistema de segurança social da Dinamarca é famoso em todo o mundo. Além do acesso à educação e saúde, os cidadãos dinamarqueses têm outros benefícios. Desempregados recebem subsídios, há licença parental paga, jovens de 18 a 24 anos têm direito à assistência psicológica, entre outros - tudo financiado por impostos. Ademais, pessoas que residem legalmente na Dinamarca e não têm meios de subsistência ou não conseguem prover o próprio sustento também podem receber assistência governamental.