Golpe do frete: saiba o que é e como proteger sua conta em casos de invasão

Qual é o objetivo do golpe: Utilizar a identidade de alguém para receber transferências bancárias ou Pix por fretes inexistentes.

Como se proteger: Para proteger uma conta de possíveis invasões, é importante configurar a autenticação de dois fatores do Instagram e nunca fornecer o código para terceiros. Para ativar esse método de proteção, é preciso acessar o menu de configurações e, na sequência, selecionar a opção "central de contas". Nesta tela, o usuário deve seguir o caminho "senha e segurança" > "autenticação de dois fatores" e escolher a conta que deseja configurar. Dessa forma, será necessário fornecer um código de login toda vez que o usuário conectar a conta em um novo aparelho.

Além disso, é possível aumentar a segurança do seu perfil ao ativar o envio de solicitações de login. Quando um aparelho que não é o seu tentar se conectar à sua conta, uma notificação será enviada para o dispositivo já cadastrado. Essa configuração está disponível em "central de contas" > "senha e segurança" > "autenticação de dois fatores" > "métodos adicionais".

Uma senha forte para o acesso ao Instagram também pode ajudar você a se proteger de invasões ao perfil. O ideal é que a senha possua pelo menos seis caracteres e combine números, letras maiúsculas e minúsculas, símbolos e espaços. É importante evitar informações óbvias, como o seu nome, data de nascimento, apelido, cidade onde mora ou número de telefone.

No caso das pessoas que vierem a se deparar com posts da falsa doação, é importante refletir e se fazer algumas perguntas antes de realizar o pagamento. Você conhece aquela pessoa? Ela está se mudando ou tem algum outro motivo para doar tantas coisas de qualidade? Mesmo que as respostas para ambas as perguntas sejam "sim", fale com ela por outros canais, como telefone e WhatsApp, para checar se o anúncio é verdadeiro. Ao perceber que é falso, denuncie para o Instagram - basta clicar nos três pontinhos no canto superior direito dos Stories e clicar em "denúncias".

A quem denunciar: Assim que souber que seu perfil foi invadido, é importante avisar amigos e familiares. E também avisá-los de que o anúncio de doação é falso. Em seguida, registrar um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil com o máximo de informações. O titular da conta hackeada pode solicitar suporte do Instagram acessando https://www.instagram.com/hacked.