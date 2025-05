Lula não derrubou lei de combate a fraudes no INSS sancionada por Bolsonaro

Fraudes no INSS

O assunto das fraudes no INSS tomou conta das redes sociais desde a deflagração da Operação Sem Desconto pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU) no dia 23 de abril. A operação apura descontos indevidos de mensalidades associativas sobre benefícios previdenciários. A investigação aponta que descontos eram feitos sem autorização de aposentados e pensionistas e que as entidades falsificavam assinaturas e documentos para conseguir os valores.

Segundo a PF e a CGU, as fraudes ocorreram entre 2019 e 2024 e o total desviado pode chegar a R$ 6,3 bilhões. A CGU realizou auditorias em 29 entidades que tinham Acordo de Cooperação Técnica com o INSS e entrevistou mais de mil beneficiários. A maioria dos entrevistados alegou não ter autorizado os descontos aplicados nas folhas de pagamento.

Diante das descobertas da operação, o governo federal suspendeu, por meio de publicação feita no Diário Oficial da União no dia 29 de abril, todos os Acordos de Cooperação Técnica envolvendo descontos de mensalidades associativas em folha de pagamento de aposentados e pensionistas. Em nota, o Ministério da Previdência Social (MPS) afirmou que a medida estará em vigor "até que seja concluída a reavaliação da regularidade e conformidade com as normas".

O governo anunciou ainda a exoneração do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto. Para os aposentados e pensionistas que tiveram desconto de mensalidade não autorizado no contracheque de abril, o MPS afirmou que será devolvido na folha de pagamento de maio. Já a devolução dos valores anteriores a abril de 2025 será avaliada pela Advocacia Geral da União (AGU).

