Donald Trump não visitou Bolsonaro em hospital de Brasília

Conclusão do Comprova: Ao contrário do que afirma vídeo viral, não há registros de visita de Donald Trump ao hospital em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve internado, em Brasília, durante 23 dias. No Google, pesquisas em português e em inglês não encontram nenhum resultado (aqui e aqui). O fato, caso fosse verídico, seria noticiado amplamente pelas mídias nacional e internacional, o que não ocorreu.

Bolsonaro, Michelle e filhos não mencionaram o suposto encontro. Em suas redes sociais, o ex-presidente do Brasil não citou em nenhum momento qualquer visita de Trump enquanto esteve hospitalizado (aqui, aqui, aqui e aqui). Também não há indício do suposto evento nos perfis da esposa Michelle (aqui) e dos filhos Carlos (aqui e aqui), Flávio (aqui e aqui), Eduardo (aqui e aqui) e Jair Renan (aqui).

A Casa Branca também não publicou nada na agenda do presidente americano sobre a vinda ao Brasil. Trump veio pela última vez ao país em 9 de abril de 1989. Ele esteve no Rio de Janeiro para prestigiar a Trump Cup, um torneio internacional de turfe do qual era patrocinador no Jockey Club da Gávea.

Quem se encontrou com Jair Bolsonaro neste mês, em 5 de maio, foi o conselheiro sênior do Departamento de Estado dos Estados Unidos para o Hemisfério Ocidental, Ricardo Pita. Ele esteve na casa do ex-presidente em Brasília. Uma foto do encontro foi publicada nas redes sociais do senador Flávio Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro.

Além da ausência de registros oficiais sobre a visita de Trump, imagens usadas no vídeo verificado apontam para a falsidade do conteúdo. A foto que mostra Bolsonaro e Trump lado a lado em um ambiente hospitalar apresenta indícios de ter sido criada por inteligência artificial (IA), como o aspecto de "cera" da pele de ambos e o cabelo de Trump que aparece quase como uma pintura. Outro detalhe é a sonda usada pelo brasileiro, que está posicionada no queixo ao invés do nariz. Uma busca reversa no Google também não mostrou essa imagem publicada em qualquer outra fonte.

O Comprova entrou em contato com o autor da publicação no TikTok, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto.