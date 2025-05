É falso que a PF encontrou dinheiro do INSS em quarto secreto de Lula

Conclusão do Comprova: Não existiu operação que tenha apreendido dinheiro no quarto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como afirma um vídeo que circula nas redes sociais. Em contato com o Comprova, a Polícia Federal negou a existência de ação descrita pela postagem. "Todas as operações da Polícia Federal são divulgadas em nosso site. Não foi realizada operação com as informações enviadas em seu email", afirmou o órgão.

Várias das imagens utilizadas no vídeo podem ser encontradas na internet em outros contextos. Os registros mostram cenas diferentes. A imagem de uma prateleira de livros que seria um acesso secreto, por exemplo, foi publicada há seis anos no site do banco de imagens Pinterest. Outra que mostra uma porta secreta no chão foi disponibilizada na mesma rede anos antes de Lula voltar à Presidência, em 2019. Nenhuma das duas tem, portanto, relação com Lula.

Os registros de ações de policiais foram retirados de portais de notícias em diferentes ocasiões. Uma, por exemplo, foi publicada em uma notícia de 2020, sendo que Lula foi empossado em 2023. Outra em que aparecem o presidente e, ao fundo, agentes da Polícia Federal, é uma montagem.

Após as investigações que apuram a fraude bilionária com recursos de aposentados e pensionistas, o presidente do INSS Alessandro Stefanutto e o ministro da Previdência Social Carlos Lupi foram demitidos. Até o momento, não há nenhuma ligação comprovada de Lula com o crime. Ele não é investigado pela PF.

O vídeo com informações falsas apresenta no final um tom apelativo para que os seguidores comentem para ter acesso a mais detalhes da falsa operação. O perfil publicou outros vídeos com informações falsas. Entre eles, reproduziu uma versão de um conteúdo já desmentido pelo Comprova, o de que teria ocorrido um encontro secreto entre o presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-dama do Brasil, Janja.

Até a publicação desta verificação, além do conteúdo ter sido tirado do ar, o autor não postou a "segunda parte" como prometido e não respondeu aos questionamentos da reportagem sobre a fonte das informações. Há também outras versões do conteúdo circulando na mesma rede social.