Como funcionam os algoritmos e veja dicas para tentar escapar das bolhas

O TikTok, por sua vez, explica que quando o usuário interage com um conteúdo, ele oferece uma variedade de sinais que são utilizados pela plataforma para definir uma pontuação para diferentes vídeos. Essa pontuação estima previsões de o usuário interagir com um conteúdo. Vídeos com maior pontuação são selecionados para aparecer na linha do tempo.

As bolhas e seus problemas

Ao apresentar aos usuários o que lhes agrada com o intuito de mantê-los conectados, formam-se as bolhas informacionais. "Os algoritmos, percebendo as características de quem está interagindo com eles, vão recomendando conteúdos. E não mostram o lado oposto, o diferente", diz Almeida.

Um exemplo: se o usuário gosta do político de esquerda, os algoritmos entendem que, ao mostrar conteúdos elogiosos ao da direita, as chances de aquela pessoa sair da rede aumentam.

Esse monitoramento, como explica Paola, é feito analisando um sistema de pesos como quantos segundos você fica supostamente olhando para determinado conteúdo. "Se você ficou muito tempo ou se passou rapidamente, ele vai aprendendo o que você gosta para mostrar mais conteúdos parecidos com isso", diz ela.

"Mas é uma armadilha ficarmos vendo só o que gostamos", pontua Kérley. "Eu passo o tempo todo conversando sempre com o mesmo ciclo de pessoas e vendo os mesmos sites, a mesma perspectiva, os mesmos conteúdos sobre determinada vertente política. Isso vai me fechando nessa ideia de bolha. Passo a ter pouco contato com o diferente, com aquilo que me causaria estranhamento", diz a especialista.