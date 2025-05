Casos de síndrome respiratória subiram, mas Brasil não vive surto de covid

Conclusão do Comprova: Mesmo com o aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre a população de crianças até 2 anos, jovens, adultos e idosos - como revelam dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) -, é enganoso afirmar que o Brasil enfrenta um surto de covid-19. O Ministério da Saúde esclareceu que embora a doença esteja contribuindo de forma relevante para os casos e óbitos de SRAG, os dados não indicam um aumento anormal nem caracterizam um surto.

O vídeo usado no post viralizado no TikTok é do programa jornalístico SBT News e foi retirado de uma reportagem que foi ao ar em 3 de maio de 2025. A reportagem fala do aumento de casos de SRAG em todo o Brasil e cita o InfoGripe, boletim semanal da Fiocruz. Na ocasião, o documento apontou que mais da metade dos estados brasileiros estão em alerta para casos de SRAG. Um dos exemplos usados para ilustrar a situação é o de um menino que teve pneumonia bacteriana grave, e não covid-19. A reportagem deixa claro que a SRAG pode surgir de uma gripe e/ou caso de covid-19, mas também pode ter origem bacteriana ou fúngica.

Membro da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e infectologista do Hospital Giselda Trigueiro, localizado em Natal e referência no tratamento de doenças infectocontagiosas no Rio Grande do Norte, Igor Thiago Queiroz explica que os vírus que atacam o sistema respiratório circulam ao longo do ano, sendo que alguns estão mais presentes em alguns meses, fazendo com que aumento de casos sejam esperados nesses períodos. O vírus influenza, que transmite a gripe, por exemplo, costuma circular mais no meio do ano, durante o inverno. "A covid-19 tem se comportado, até então, mais como uma doença de verão, com os casos aumentando no final e no início do ano", aponta.

Sobre a SRAG, Queiroz esclarece que ela sempre está associada a outras doenças, como a gripe e a covid-19. "A síndrome é um conjunto de sintomas, não é uma doença", frisa. Dessa forma, a SRAG se caracteriza inicialmente por um conjunto de sintomas como coriza, tosse e espirros e, depois, de sintomas respiratórios como falta de ar, queda da saturação e queda da pressão arterial. De acordo com o especialista, os vírus mais comuns são o coronavírus, influenza e Vírus Sincicial Respiratório (VSR). "Todos com o grupo de risco parecido: principalmente crianças e idosos", destaca.

A definição de um quadro sintomático de SRAG possibilita a realização de exames para determinar qual doença acometeu o paciente. O intuito é gerar uma notificação para as autoridades de vigilância em saúde sobre as doenças que têm circulado entre a população a fim de providenciar informações para a definição de estratégias de manutenção da saúde pública.

Dados do Ministério da Saúde disponíveis na plataforma Informs.Saude mostram que na semana epidemiológica 18, período de 27 de abril a 3 de maio, foram registrados 2.470 novos casos de covid-19 e 61 óbitos. Para se ter ideia, na mesma semana epidemiológica de 2022 foram registrados 110,2 mil casos da doença.