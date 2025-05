Posts mentem que malas com dinheiro foram apreendidas com Janja em Moscou

Posts mentem ao afirmar que malas com dinheiro proveniente do esquema no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) teriam sido apreendidas com a primeira-dama, Rosângela da Silva, Janja, no aeroporto de Moscou. As imagens utilizadas por vídeo com desinformação são de uma ação da Polícia Federal na Paraíba em 2023.

Conteúdo investigado: Postagens apontam que a primeira-dama Rosângela da Silva teria sido barrada em aeroporto na Rússia com 200 malas contendo cédulas de dinheiro. Segundo as publicações, o dinheiro teria origem em desvios e fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Onde foi publicado: TikTok, Instagram e X.