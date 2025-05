Trump não chamou Lula de ?palhaço corrupto?; áudio foi manipulado

Conclusão do Comprova: Vídeo em que Donald Trump chama o presidente Lula de "piada" e "palhaço corrupto" teve o áudio manipulado digitalmente. Uma busca reversa no Google mostrou que o discurso original do norte-americano ocorreu em um evento da organização AFPI (America First Policy Institute), em Washington, em julho de 2022. Durante sua fala, ele não fez qualquer menção a Lula ou ao Brasil.

Durante pouco mais de uma hora e meia, Trump abordou temas como imigração, inflação e a invasão ao Capitólio em 2021. Na época do discurso, o presidente do Brasil era Bolsonaro e não Lula, que só foi reeleito para o terceiro mandato em outubro de 2022 e tomou posse no dia 1º de janeiro de 2023.

O próprio usuário que publicou o vídeo no TikTok identifica que o conteúdo foi gerado por inteligência artificial (IA), tanto na descrição do post quanto do perfil. No entanto, pessoas que replicam a gravação em outras plataformas não sinalizam que se trata de um material manipulado.

Além da busca pelo vídeo original, o Comprova utilizou o programa Hive Moderation para analisar a probabilidade do conteúdo ter sido manipulado. A ferramenta indicou que 99,9% do áudio é adulterado com ajuda da inteligência artificial. Também utilizamos o programa InVid-WeVerify, que mostrou o mesmo resultado. Plataformas de detecção como essas são passíveis de erro, mas em conjunto com outras evidências ajudam a identificar conteúdos manipulados.

Vídeo de Trump foi manipulado por inteligência artificial Imagem: Print: Hive Moderation

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.