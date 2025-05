É encenação vídeo de agentes forçando mãe a vacinar filho contra covid

Há evidências de que é tudo uma encenação. A mais importante delas é o fato de que, na conta de Sâmela, é possível ver vários vídeos de encenação, nas quais as mesmas pessoas assumem diferentes papéis — em outro vídeo, por exemplo, ela se identifica como Ana. Em nenhum momento, no entanto, as postagens deixam claro que as situações mostradas são fictícias. Muitos comentários indicam que parte do público acredita que as cenas representam casos reais.

Além disso, a Prefeitura de Piraquara, onde Sâmela reside, nega fazer esse tipo de abordagem. Contatada pelo Comprova, a prefeitura informou que as visitas realizadas no município não têm caráter coercitivo e têm como foco a orientação em saúde. A gestão municipal afirma ainda que "as visitas domiciliares são realizadas exclusivamente por Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), devidamente identificados com crachá e colete vermelho" - o que não aparece no post. Na cena gravada, uma das pessoas está com um jaleco branco, normalmente usado em ambientes hospitalares. Além disso, seus rostos não são exibidos.

A vacinação de crianças em casos recomendados pelas autoridades sanitárias é obrigatória de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990. Como mostrou o Comprova em abril, ainda assim, alguns pais e mães podem se recusar a imunizar seus filhos. Quando isso ocorre, as unidades de saúde devem encaminhar a questão ao Conselho Tutelar e, se a recusa continuar, o caso pode seguir ao Ministério Público, que solicitaria à Justiça a aplicação de multa.

Conteúdo está em conta de pessoa identificada como atriz

Os vídeos foram publicados originalmente na conta de uma pessoa identificada como Sâmela Miranda no TikTok. Na cena investigada, no entanto, ela atende pelo nome de Gislaine Rosane. Seu perfil tem 87,3 mil seguidores e publica vídeos com encenações que já lhe renderam mais de 780 mil curtidas. Somente um dos vídeos verificados pelo Comprova foi visualizado 364 mil vezes.

O perfil de Facebook da Sâmela informa que ela é atriz e que reside na cidade de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Essa informação é consistente com outras publicações em seu perfil, como em um vídeo em que ela aparece no estacionamento do Supermercado Jacomar. O Comprova identificou o local ao comparar elementos visuais do vídeo com imagens do supermercado disponíveis no Google Street View.