Como identificar e se proteger dos golpes do reconhecimento facial

Golpistas têm se aproveitado da necessidade que as pessoas têm de acessar um serviço e também de ofertas enganosas, mas atrativas, para usar o rosto das vítimas em reconhecimentos faciais que acabam em prejuízo financeiro. O Comprova tem produzido uma série de conteúdos informativos sobre os diferentes tipos de golpes digitais. Entenda abaixo como se proteger e ao que ficar atento quando for solicitada uma foto ou vídeo do seu rosto em algum atendimento online.

Golpe do Reconhecimento Facial

Como os golpistas abordam as pessoas. Em muitos casos, noticiados amplamente em reportagens, o golpista se passa por um atendente dos mais variados tipos de serviço, como saúde, educação e telefonia, e solicita uma foto do indivíduo para um cadastro. As ofertas de emprego também podem ser usadas na tática, com solicitação da imagem para fazer cadastro na suposta nova empresa. Também existem casos em que o golpista entra em contato com a vítima e diz que ela ganhou um benefício ou brinde. Ele vai até a casa da vítima e finge tirar uma foto dela para registrar a entrega do benefício, mas, na verdade, o que ele faz é o reconhecimento facial da vítima.

Que táticas eles usam para chamar a atenção. Os golpistas se aproveitam da necessidade que a vítima tem de acessar um serviço e também de ofertas enganosas, mas atrativas. Eles também podem se passar por funcionários de órgãos públicos responsáveis por manter cadastros da população, como agentes de saúde municipais.