Dublagem com IA inventa ameaça de líder de Burkina Faso contra Lula

Apesar de afirmar na descrição dos vídeos que o canal "não tem torcida" e é para quem "quer entender a política sem filtro", a maioria dos conteúdos são críticos a Lula e à esquerda - sendo que muitos levam as pessoas a cair em desinformação - e não há nenhum contrário à direita. Um exemplo é que, após a publicação do vídeo verificado aqui, o canal lançou seguidamente outros quatro conteúdos de Traroé, alguns usando as mesmas gravações e todos com áudio inventado (apenas um não fala sobre a questão direita e esquerda):

20 de maio: Brasil em crise: Ibrahim Traoré critica Lula e louva Nikolas Ferreira - Entrevista exclusiva

22 de maio: Ibrahim Traoré ao papa: Inspira como profeta ou governa como político?

24 de maio: De Burkina Faso ao Brasil: Traoré vê Michelle como a esperança do futuro

27 de maio: Após vídeo viral, Traoré fala: Lula abandona o povo em crise!

Até 29 de maio, o vídeo verificado somava 2,6 milhões de visualizações e 115 mil curtidas. O Comprova tentou contatar o responsável pelo canal, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Tom solene e imagens reais podem enganar

O vídeo usa uma combinação de imagem real com áudio falso criado por inteligência artificial. A gravação mostra Traoré discursando em um evento oficial - na cúpula Rússia-África -, o que dá aparência de legitimidade à cena.

A forma como as falas são apresentadas — com tom sério, frases impactantes e fundo de discurso oficial — faz parecer que se trata de uma denúncia real. A escolha do título também reforça essa impressão, pois apresenta a história como se fosse um furo jornalístico ou uma revelação urgente. Mesmo com um aviso no vídeo informando que a dublagem foi feita por inteligência artificial, o canal só deixa claro que o conteúdo é fictício na descrição da publicação.