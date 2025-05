Estudo aponta que ivermectina não traz melhora significativa contra a covid

A conclusão à qual chegou o médico, que se identifica como Davi Rodrigues, não é sustentada pelos autores do estudo. Logo no início do texto, na seção "interpretação", os autores afirmam que é "improvável que a ivermectina para covid-19 proporcione melhora clinicamente significativa na recuperação, internações hospitalares ou desfechos a longo prazo". A pesquisa também afirma que, mesmo que os resultados evidenciem um pequeno benefício na duração dos sintomas, o uso de ivermectina não é apoiado como tratamento para covid-19 em uma população amplamente vacinada. Na conclusão do artigo, os pesquisadores afirmam que os resultados "apoiam a posição de que a ivermectina não deve ser usada para tratar a infecção por SARS-Cov-2 na comunidade em países de alta renda com uma população amplamente vacinada".

Infectologista, doutor em medicina tropical e professor do curso de Medicina da Universidade Católica de Brasília (UCB), César Carranza Tamayo explica que estudos, como o artigo "PRINCIPLE", devem ser analisados a partir de dois pontos de vista: o estudo isoladamente e no contexto de outras pesquisas. Analisada isoladamente, a pesquisa indicou um benefício subjetivo no uso da ivermectina em pacientes com casos leves a moderados de covid-19, independentemente do status vacinal. Contudo, para os desfechos importantes e que podem ser medidos objetivamente (hospitalização, mortalidade e qualidade de vida), não houve vantagem em usar esse medicamento.

Tamayo também menciona a pesquisa "'Efficacy and safety of ivermectin for treatment of non-hospitalized COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis of 12 randomized controlled trials with 7,035 participants". Em português: "Eficácia e segurança da ivermectina para tratamento de pacientes com COVID-19 não hospitalizados: uma revisão sistemática e meta-análise de 12 ensaios clínicos randomizados com 7.035 participantes", realizada por ele em parceria com outros pesquisadores. O estudo concluiu que a ivermectina não demonstrou eficácia no tratamento da Covid-19 em nenhum estágio da doença, independentemente da situação vacinal do paciente.

O autor do conteúdo investigado afirma no vídeo que 60% das hospitalizações e mortes por covid-19 foram reduzidas com o uso de ivermectina, mas ele faz uma interpretação errônea dos dados. Ele se baseia na tabela que registra 34 hospitalizações e/ou mortes relacionadas à covid-19 (1,6%) no grupo da ivermectina e 144 (4,4%) no grupo de cuidados habituais. Contudo, o homem ignora o dado de 0%, detalhado na coluna seguinte: "diferença estimada na mediana do tempo até a recuperação ou na taxa de hospitalização/óbito (95% intervalo de credibilidade bayesiano).

Para o Estadão Verifica, que checou o vídeo em janeiro, o pesquisador Gabriel da Rocha Fernandes, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Minas Gerais, explicou o motivo de conclusão estar errada: "O teste estatístico mostra que em 95% das vezes, essa diminuição da porcentagem (cerca de 60% de redução de mortes) pode ser de -1% até 0.6%". Ou seja, o valor negativo indica que o efeito pode ser inverso. E isso deve-se à aleatoriedade representada pelas observações. Então, essa 'diferença' de fato não existe, e é apenas um artefato do conjunto de dados".

Conteúdo foi publicado por médico

O vídeo foi gravado pelo médico brasiliense Davi Rodrigues. Em sua conta no Instagram, ele costuma publicar vídeos questionando a eficácia de vacinas contra covid-19. Ele também publica conteúdos sobre a energia das células do corpo humano e vende cursos, produtos e consultas para quem deseja recuperar a energia do corpo e melhorar a saúde.