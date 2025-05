Janja não viajou sozinha à Rússia e não há provas de que seja vigiada

Não há registros na imprensa nacional ou internacional de que a primeira-dama tenha viajado para o exterior levando 200 malas, nem que ela esteja sendo investigada nos Estados Unidos

A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, não fez viagens internacionais sozinha em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) levando consigo 200 malas, ao contrário do que é afirmado em vídeo que circula no Instagram e no X. No vídeo, um homem usando um colete escrito "police" (polícia, em inglês) e um item que parece um distintivo policial diz que Janja andou em uma aeronave com capacidade para 200 pessoas. Ele afirma ainda que a polícia dos Estados Unidos estaria "de olho" na primeira-dama.

A imprensa nacional e internacional não noticiou nada do tipo. Também não há registros de que Janja esteja sendo monitorada pela polícia norte-americana por conta disso, como afirma o homem no vídeo. No site do FBI (Federal Bureau of Investigation), a polícia federal dos Estados Unidos, está explicado que a instituição só faz investigações em outros países mediante convite.