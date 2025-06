Boato sobre marido de Marina Silva e serrarias ilegais volta a circular

As acusações feitas por Aldo Rebelo se baseavam em uma investigação do Tribunal de Contas da União (TCU), que apurou a doação de quase seis mil toras de mogno apreendidas na Amazônia para a ONG Fase, por meio de convênio com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Em nota oficial, divulgada em 2011, Marina disse que o vínculo de Fábio Vaz de Lima era indireto, pois ele trabalhou no Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), rede à qual a ONG era ligada, mas havia deixado o grupo em 1999. A FASE é uma organização não governamental que não possui fins lucrativos e hoje atua em seis estados brasileiros, tendo sua sede nacional no Rio de Janeiro. De acordo com o seu site oficial, a ONG "esteve comprometida com o trabalho de organização e desenvolvimento local, comunitário e associativo" desde as suas origens.

Marina Silva, por sua vez, pediu formalmente que o Ministério Público Federal investigasse o caso. Em 23 de julho de 2013, o então procurador-geral da República, Roberto Gurgel, arquivou o processo por falta de provas. A decisão diz que "quanto às acusações feitas contra Fábio Vaz de Lima, não há um único elemento que confira foros de verossimilhança aos fatos noticiados pela imprensa".

A conta existe desde 2014 e tem um histórico de publicações alinhadas à direita política, frequentemente com elogios a líderes conservadores como Donald Trump e Jair Bolsonaro (PL), e críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).