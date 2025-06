Foto de Lula com mapa invertido é de reunião com o IBGE; não ação militar

Outra tática de persuasão utilizada na publicação é o uso da expressão "veja imagem exclusiva", sugerindo que a foto fosse de um momento revelador e de bastidor. O autor do post também usa o verbo "prepara", o que pode sugerir algo em andamento ou urgente.

Fontes que consultamos: Busca reversa de imagens no Google, contato com as assessorias de comunicação do IBGE, do Ministério da Defesa e da Secom e com o autor da postagem.

Este conteúdo foi investigado por NSC comunicação e Correio Braziliense. A investigação foi verificada por Jornal do Comerccio, Folha de São Paulo e Estadão. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 06 de maio de 2025