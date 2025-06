Ferramentas de IA podem falhar em checagens e buscas. Entenda por quê

Casos em que a IA pode gerar desinformação

Alguns exemplos recentes registrados nos dias de conflito entre Índia e Paquistão, no início de maio, ilustram situações em que as ferramentas de IA podem acabar produzindo desinformação em vez de esclarecer informações. Uma reportagem do portal UOL mostrou que o Grok afirmou, de forma errada, que um vídeo antigo de um aeroporto do Sudão seria um ataque de mísseis contra uma base aérea no Paquistão. Imagens de um prédio incendiado no Nepal também foram identificadas de forma incorreta pela IA como sendo "provavelmente" a resposta militar do Paquistão.

O coordenador científico do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (IA) da Universidade Federal de Goiás (UFG), Anderson Soares, explica que a IA foi treinada para prever palavras que façam sentido dentro do contexto da linguagem, e não necessariamente para fornecer informações corretas ou respostas precisas. Entender esse princípio básico ajuda a reduzir dúvidas sobre possíveis "alucinações" e a confiabilidade das respostas.

De acordo com o especialista, essas ferramentas apenas geram respostas com base em conteúdos disponíveis na internet. Algumas soluções já adotam uma postura mais cautelosa, deixando claras suas limitações e indicando as fontes das informações utilizadas.

"Sabe aquele amigo que, quando não sabe, mente? É como se a gente colocasse um amiguinho do lado e dissesse o seguinte: 'olha, a única regra do jogo é que você tem que responder'. "'Ah, mas e quando eu não sei?' Você fala: monta o conjunto de palavras a ponto de parecer que faz sentido'. Essa é a regra", diz o especialista.

Ele compara a situação com os buscadores que surgiram no início da internet, que exigiam educação dos usuários para filtrar e usar os resultados das pesquisas. "A gente está vivendo isso com essa era das IAs, em que vamos ter que duvidar do que vemos, do que escutamos e do que lemos com mais intensidade".