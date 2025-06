Vídeos com IA tentam convencer sobre falsas paralisações de caminhoneiros

Fontes que consultamos: O Comprova analisou o contexto dos vídeos compartilhados no perfil e identificou a logo da Veo 3, modelo de geração de vídeo por inteligência artificial mais recente do Google, no canto inferior direito dos vídeos. O conteúdo foi analisado com auxílio do SynthID Detector, ferramenta criada pelo próprio Google para detectar conteúdos gerados por IA. Buscamos também por informações publicadas em veículos de imprensa sobre manifestações e paralisações recentes no país.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: O Comprova já verificou um vídeo usa IA para simular crítica do papa a Lula no Jornal Nacional e conteúdos virais de escultura de areia de Bolsonaro foram gerados com IA. Também explicamos que ferramentas de IA podem falhar em checagens e buscas.

Este conteúdo foi investigado por Correio de Carajás. A investigação foi verificada por, Folha de São Paulo, NSC Comunicação e Jornal do Commercio. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 12 de maio de 2025.