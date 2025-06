Trump não enviou recado ao Brasil sobre extradição de Zambelli

Até a publicação desta verificação, não houve registro público de declarações do ex-presidente norte-americano sobre o caso, tampouco menções a uma perseguição política, tentativa de silenciar a oposição no Brasil ou qualquer tipo de intervenção em um eventual processo de extradição.

A única afirmação do vídeo com algum registro em veículos jornalísticos é sobre uma possível recusa do governo do norte-americano a um eventual pedido de extradição da deputada brasileira. Uma nota da coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, afirmou que integrantes do governo Trump teriam sinalizado a bolsonaristas que um pedido de extradição da deputada federal brasileira seria negado pelos Estados Unidos.

A informação foi publicada em 4 de junho, um dia após vir a público a informação de que a parlamentar tinha deixado o Brasil e estaria nos Estados Unidos. Desde então, Carla Zambelli já deixou os Estados Unidos e viajou à Itália, segundo informação do aliado da deputada e ex-comentarista Paulo Figueiredo e da própria assessoria de Zambelli, divulgada em outra reportagem da Folha, em 5 de junho. Zambelli é alvo de mandado de prisão expedido em 4 de junho e atualmente em aberto, conforme mostra o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), e teve o nome incluído na lista vermelha da Interpol. O g1 e a CNN informaram que a Polícia Federal (PF) já descobriu o paradeiro de Carla e que a prisão depende das autoridades italianas.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O conteúdo foi publicado no TikTok por um perfil que conta com 53,5 mil seguidores e acumula 484 mil curtidas na plataforma. O vídeo verificado alcançou 167,6 mil visualizações e 11,6 mil curtidas até o momento em que esta verificação foi publicada.

Na descrição, o perfil se apresenta com a frase: "Nos bastidores do poder, nada é por acaso. O que a mídia cala, a gente fala." Embora o termo "bastidores" seja usado na descrição e no nome da conta, não há qualquer informação sobre quem é o titular do perfil e nem se ele teria autoridade para obtenção de informações e bastidores sobre a Casa Branca. A página costuma compartilhar vídeos exaltando lideranças de direita, como Trump e o ex-presidente Jair Bolsonaro, e retratando outras figuras, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, de forma negativa e caricatural.