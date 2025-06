BPC requer perícia médica e não lista de doenças específicas como critério

No primeiro, o perfil apresenta-se com a descrição "Conecte-se com as notícias do Brasil. Atualizações rápidas e confiáveis", mas, apesar da afirmação, o autor não apresenta fontes ou evidências que sustentem o conteúdo divulgado. As publicações giram em torno de assuntos relativos a benefícios sociais, como BPC, calendário do Bolsa Família e Auxílio Gás, dialogando com aposentados e pensionistas do INSS.

O segundo perfil, que reúne 28 mil seguidores, apoia sua credibilidade em uma estética de telejornal: um mesmo apresentador aparece em vários vídeos, sempre com notícias de política. Nenhum dos posts revela o nome do "jornalista" nem a emissora que ele supostamente representa. O vídeo analisado soma 3 mil curtidas, 101 comentários e 871 compartilhamentos e, como os demais, traz as hashtags #urgente e #noticias para reforçar a sensação de que se tratam de notícias recentes. O Comprova entrou em contato com os dois perfis pelo TikTok, mas não recebeu resposta até a publicação desta verificação.

Por que as pessoas podem ter acreditado

Com o objetivo de convencer o público, o vídeo utiliza táticas de persuasão, como a frase "Gente, agora é lei", para criar uma falsa sensação de urgência e legalidade. A mensagem é direcionada a pessoas em situação de vulnerabilidade, citando doenças comuns como pressão alta e diabetes, e promete um benefício financeiro para chamar a atenção.

Para dar uma aparência de credibilidade, o autor do vídeo emprega termos conhecidos do público, como INSS, Cadastro Único e CRAS, e nega explicitamente que a informação seja falsa. A principal tática usada para enganar é a omissão do critério mais importante: o benefício não é concedido pelo diagnóstico de uma doença em si, mas pela comprovação de uma incapacidade de longo prazo que impede a pessoa de trabalhar. Ao focar apenas em doenças comuns, o vídeo engana o espectador, fazendo-o acreditar que o acesso ao benefício é mais simples do que realmente é.

Por fim, o vídeo apela fortemente à emoção para capturar a atenção das pessoas e, ao listar superficialmente os requisitos reais para obtenção do benefício, procura dar autenticidade ao post. Além disso, incentiva o compartilhamento com frases como "clica no coraçãozinho, salva e compartilha", para ativar os algoritmos das redes sociais e aumentar o alcance da desinformação.