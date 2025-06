Lula não estava bêbado no G7, vídeo foi alterado por IA

No conteúdo em questão, há várias evidências que deixam clara a manipulação. A imagem apresenta distorções típicas de conteúdos gerados por IA. Um exemplo claro ocorre no momento em que Lula abraça o presidente ucraniano Volodimir Zelenski: os dedos de suas mãos aparecem fundidos. Além disso, os óculos do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, desaparecem e aparecem desfigurados em determinados trechos da gravação.

A postagem usa como única fonte o próprio vídeo manipulado, acompanhado da música "Marvada Pinga", que reforça a falsa narrativa de embriaguez. Embora a legenda da postagem informe que se trata de um conteúdo gerado por inteligência artificial, muitos usuários comentaram como se o vídeo fosse real.

A cena faz parte de um momento de distração durante a tradicional foto oficial da cúpula. Lula conversava com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, tendo ao lado a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, enquanto os líderes se posicionavam para o registro. Ao ser alertado pelos demais participantes, Lula retomou sua posição para a fotografia, sem nenhum comportamento inusitado ou fora do protocolo diplomático.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O vídeo analisado foi publicado por um perfil do Instagram que conta com 161 mil seguidores. A página tem como prática comum o uso de inteligência artificial para ironizar e atacar figuras públicas associadas à esquerda, especialmente Lula. Em sua bio, o perfil divulga uma chave Pix para doações e utiliza uma seta com as cores da bandeira do Brasil como imagem de perfil.

A recorrência de conteúdos manipulados com o mesmo tema - geralmente associando Lula ao consumo de álcool ou a comportamentos constrangedores - indica uma estratégia sistemática de desinformação voltada para reforçar estigmas e alimentar a polarização política.

O perfil não utiliza fontes confiáveis para embasar as alegações apresentadas nos vídeos e não deixa claro que o conteúdo publicado tem caráter humorístico ou satírico. Apesar de criar imagens e cenas absurdas, o autor das postagens não admite de forma transparente que se trata de uma produção voltada ao entretenimento. Em vez disso, o conteúdo é divulgado sem contextualização, o que pode induzir parte do público a interpretá-lo como verdadeiro. Essa ambiguidade favorece a disseminação de desinformação, especialmente em temas politicamente sensíveis.