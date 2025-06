Lula não declarou apoio ao Irã na guerra, vídeo foi gerado por IA

Post com vídeo narrado por inteligência artificial inventa declarações do presidente brasileiro.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não falou em enviar soldados para o Irã ou mencionou apoio bélico ao país na guerra contra Israel. Vídeo narrado por inteligência artificial afirma que o mandatário teria afirmado em "coletiva tensa" que o Brasil pode apoiar o Irã com envio de tropas, mas não há registro dessa fala nas coletivas e discursos de Lula sobre o conflito.

Até o momento, o presidente não fez falas públicas sobre o confronto. Em Sessão Ampliada da Cúpula do G7, no Canadá, na última terça-feira (17/6), Lula citou os ataques à Faixa de Gaza e outros confrontos ao redor do mundo, mas não citou o nome de Israel ou do Irã. "Em Gaza, nada justifica a matança indiscriminada de milhares de mulheres e crianças e o uso da fome como arma de guerra", declarou.

Em 13 de junho, data do primeiro ataque ao Irã, que deu início ao confronto, o Itamaraty condenou a ofensiva israelense. O texto pede aos envolvidos o "exercício da máxima contenção e exorta ao fim imediato das hostilidades".