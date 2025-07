Vídeo espalha desinformação sobre benefícios sociais em Niterói

Há também uso de generalizações, como "o governo apoia a vagabundagem", que simplificam questões complexas e reforçam estigmas sociais. A criadora faz perguntas retóricas para induzir conclusões e fortalecer sua posição, além de utilizar comparações com pequenos empreendedores para criar um antagonismo entre quem "trabalha e paga impostos" e quem "vive de benefício".

Essas táticas, combinadas, têm o objetivo de provocar revolta, legitimar um discurso ideológico e gerar engajamento nas redes.

Programas de Niterói

O Comprova buscou informações sobre os benefícios e comparou os valores reais dos programas com os citados pelo homem.

Desde 2007, há o Programa Aluguel Social criado pela Prefeitura de Niterói. Esse programa integra tanto a Política Municipal de Assistência Social quanto a Política Municipal de Habitação. De acordo com a legislação que o institui, ele "foi desenvolvido para oferecer suporte a intervenções urbanas emergenciais de relevante interesse público". O valor do auxílio é de R$ 400, não de R$ 1.002, como é dito no vídeo. Além disso, há o Programa Aluguel Universitário, aprovado pela Câmara Municipal, que prevê auxílio financeiro de R$ 700 para estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF) e de instituições privadas que residam no Centro de Niterói. O benefício é destinado a alunos com renda familiar de até três salários mínimos e tem duração inicial de um ano, com possibilidade de renovação até a conclusão do curso.

Por último, o homem cita que recebe um benefício de "cartão" de R$ 500, alegando que "todo mundo que é registrado aqui em Niterói ganha o cartão". A Prefeitura de Niterói disponibiliza o cartão Moeda Arariboia para famílias que recebem o auxílio do Benefício de Prestação Continuada (BPC), do governo federal. Estão incluídos no benefício mães de crianças atípicas, pessoas com deficiência e idosos de baixa renda que estão inscritos no CadÚnico. O valor mensal médio de R$ 460,00, que pode chegar a R$ 868,00 para famílias compostas por seis integrantes.