Vídeo falso usa IA para simular Janja ostentando com dinheiro público

No vídeo investigado, a personagem afirma ter retornado de Paris com "sacolas cheias de artigos de luxo" comprados com o dinheiro dos cidadãos e menciona o uso irrestrito de aviões da "UberFab", uma referência pejorativa à Força Aérea Brasileira (FAB) e ao Uber, aplicativo de transporte. Também declara ter se hospedado em um hotel que teria custado quase R$ 1 milhão e ameaça censurar os críticos por meio do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em determinado momento, o vídeo faz menção ao episódio em que Janja pegou carona em um avião da FAB para ir a uma consulta com um ginecologista em São Paulo, o que de fato aconteceu. A defesa apresentada foi que Janja viajou de carona com o ministro Alexandre de Moraes, a esposa dele, Viviane Barci, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que foi quem requisitou a aeronave. Não tendo, então, custos adicionais para a União.

Todas as declarações do vídeo são apresentadas como se fossem falas da própria Janja. A postagem não apresenta fontes, documentos ou reportagens que sustentem as afirmações feitas pela personagem gerada por IA. Comentários na publicação indicam que pessoas acreditaram no vídeo. Um usuário afirmou que "parece brincadeira, mas pior que é verdade".

De acordo com a Hiya.com, ferramenta de reconhecimento de IA, o áudio do vídeo possui 70% de chance de ser sido gerado por Inteligência Artificial. Segundo a ferramenta, se o resultado obtido for maior ou igual a 60%, é porque o áudio foi "muito provavelmente gerado por IA".

O Hive Moderation, ferramenta que presta o mesmo serviço da Hiya, concluiu que o vídeo possui uma chance de 93% de ter sido gerado com IA. Vale lembrar que ferramentas de IA podem falhar na detecção de conteúdos, por isso devem ser usadas como apoio à análise humana. Outros indícios de que o conteúdo foi gerado por IA incluem bolsas da marca de luxo Chanel com o logotipo distorcido, dedos que se confundem com os cordões ao segurar os acessórios e a voz robótica da personagem ao longo do vídeo.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova