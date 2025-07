BYD cedeu carros a órgãos públicos legalmente, sem troca de benefícios

Outro suposto benefício à BYD seria, segundo postagem, a "vista grossa" feita por órgãos públicos diante do caso de trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão nas instalações da BYD na Bahia. No entanto, foi a Fiscalização do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho na Bahia (SRTE/BA), vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que constatou as irregularidades e lavrou mais de 60 autos de infração contra a BYD.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O Comprova fez contato com o responsável pela postagem, mas não obteve retorno. No seu perfil no X, onde a postagem viralizou, ele se descreve, em inglês, como empreendedor e conservador. E acrescenta: "Lutando por um mundo melhor… através do trabalho, fé e ação sempre que necessário".

Ele compartilha posts de perfis e veículos hiperpartidários de direita. Postagens compartilhadas com frequência são do perfil do cantor Roger Rocha Moreira, que já foi desmentido diversas vezes pelo Comprova (aqui, aqui e aqui).

A postagem verificada nesta checagem teve, até o dia 4 de julho, mais de 118 mil visualizações e mil compartilhamentos.

Por que as pessoas podem ter acreditado