Vídeo usa IA para simular protesto contra Hugo Motta

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

Perfil no TikTok com a descrição "Notícias do Brasil e do mundo" acumula 13,4 mil seguidores. No momento da publicação da checagem, o vídeo investigado contava com 552 mil visualizações, 81,2 mil curtidas, 10,9 mil comentários e 7,7 mil salvamentos.

O conteúdo do canal é majoritariamente composto por vídeos feitos com inteligência artificial, além de vídeos em que um jovem, aparentemente o titular da conta, se grava fazendo comentários sobre algum tema. As publicações são de assuntos relacionados à política, com críticas ao Congresso Nacional. As publicações geralmente não apresentam descrição na legenda além das hashtags.

O Comprova entrou em contato com o autor, mas não obteve retorno até a última atualização.

Por que as pessoas podem ter acreditado

A própria descrição do perfil — "Notícias do Brasil e do mundo" — sugere que os conteúdos do perfil são verdadeiros, o que pode levar os seguidores a acreditar nos conteúdos publicados. Outro elemento é a utilização do próprio rosto em alguns vídeos do perfil, o que pode dar certa credibilidade ao interlocutor.