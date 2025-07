O texto de desculpas feito pela ferramenta de IA afirma que "dados fornecidos por você" confirmariam que a alegação do deputado estaria correta. O diálogo em que o Grok teria feito a manifestação não está disponível para consulta pública. Apesar disso, a declaração do Grok publicada por Terra exibe a caixa de mensagens na parte debaixo da imagem, o que sugere que tenha sido redigida em um diálogo no próprio chat da ferramenta.

O texto redigido pela IA também indica que o pedido de desculpas teria sido feito após o próprio deputado enviar dados sobre casos de covid-19 na cidade de Serrana, ao apontar que "os dados fornecidos por você (90 óbitos pré-abril e 63 óbitos pós-abril, totalizando 153, com aumento de 70%) confirmam que a alegação estava correta". O próprio parlamentar reconhece na legenda de uma das postagens ter sido ele quem passou os dados sobre o caso em Serrana à ferramenta. "Agora, confrontada com evidências que demonstrei [?] reconheceu seu erro e pediu desculpas", escreveu.

A postagem do deputado engana, no entanto, ao dizer que o número de mortes por covid-19 em Serrana teria crescido até 70% no período após a experiência de vacinação em massa. Para a alegação, o deputado utiliza dados do Portal da Transparência do sistema de cartórios de registro civil do país. No entanto, a interpretação dos dados feita por Terra dá a entender que os óbitos se tornaram mais frequentes, o que não é verdade.

A partir de capturas de imagens publicadas em 2022, o Comprova identificou o site utilizado por ele e checou os números utilizados. Entre o início da pandemia — decretada em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) — e o dia 30 de abril de 2021, período pesquisado pelo deputado em postagens de dezembro de 2022 que criticavam a vacinação contra covid, Serrana registrou 90 óbitos por Covid. A imunização em massa foi concluída em abril de 2021. De 1º de maio a 5 de dezembro de 2022, foram outras 60 mortes — número 33% menor do que o registrado no período anterior, e não maior, como sugeriu o "pedido de desculpas" do Grok.

A assessoria de Osmar Terra declarou ao Comprova que o deputado usou fontes confiáveis que comprovaram suas afirmações, as quais, segundo ele, não foram contestadas pelo Grok. A equipe do parlamentar acrescentou ainda que o pedido de desculpas sobre o tema foi publicado em uma foto e que tudo está registrado na postagem, "sem nada mais a declarar". É importante salientar que as ferramentas de inteligência artificial são falhas e não devem ser utilizadas como recurso único, como reforça texto publicado pelo Comprova.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova