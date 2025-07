Comitê Gestor da Internet tem membros eleitos e não é órgão de censura

Diferentemente do que diz publicação viral no X, professor aposentado da UFRJ que fez comentário polêmico em foto de filha de Roberto Justus não é mais integrante do comitê.

Marcos Dantas, o professor que sugeriu colocar a filha do empresário Roberto Justus na guilhotina, não é membro do Conselho Gestor da Internet (CGI), tampouco o órgão pertence ao governo federal. O CGI foi criado em 3 de setembro de 2003 por um decreto no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas tem entre seus membros integrantes eleitos, além de representantes governamentais. A alegação enganosa aparece em um post viral no X, que repercute uma publicação do docente em uma foto da filha de cinco anos de Justus usando uma bolsa de R$ 14 mil.

No post viral, o autor compartilha um print do perfil do docente no programa de pós-graduação da Escola de Comunicação da UFRJ (ECO) e alega que o professor integra "o Comitê Gestor da Internet do governo federal". Na sequência, outras pessoas comentam a publicação no X afirmando que o comitê é uma espécie de "gabinete da censura" e que os membros que o compõem vão "regulamentar a internet". Isso não é verdade.