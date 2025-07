Golpe da falsa taxa da alfândega: entenda o que é e como se proteger

O golpe que cobra uma "taxa da alfândega" para liberação de encomendas tem se tornado cada vez mais comum. Criminosos se aproveitam da expectativa das pessoas de receber pacotes, especialmente aqueles comprados online e vindos do exterior, para cobrar taxas inexistentes via Pix. Para isso, se passam por órgãos públicos e empresas de transporte. O Comprova mostra como os golpistas abordam as vítimas, que táticas utilizam contra elas e como você pode se proteger dessas abordagens.

Golpe da falsa taxa da alfândega

Como os golpistas abordam as pessoas: As vítimas são abordadas por mensagem no WhatsApp, SMS ou via e-mail. Por texto, o golpista afirma ser o transportador responsável pela entrega de um pedido que foi retido pelo controle de remessas ou taxado pelo Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). A mensagem afirma que, para evitar a devolução do pacote e regularizar a pendência, é necessário acessar um link e pagar um valor. O endereço leva a uma página onde um QRCode é gerado para pagamento via Pix.

Que táticas eles usam para chamar a atenção: As táticas incluem mensagem alarmante - alegando que a encomenda será devolvida caso não haja regularização - e o uso de informações verdadeiras. São citados, por exemplo, nomes de transportadoras reais e de órgãos oficiais, como Correios e SISCOMEX. Também são mencionados dados da vítima, como número de telefone e endereço. Outra estratégia é o uso de links que simulam o endereço de sites verdadeiros. Algumas das URLs encontradas fraudulentas foram "acessosedex .com" e "alfandega .correios360 .com". Essa abordagem dá aparência de legitimidade à mensagem.